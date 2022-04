Vor Ostern fallen die Masken beim Einkaufen

Im Handel gelten ab dem Samstag liberale Regeln. Nur an wenigen Orten wie Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln müssen Mund und Nase verhüllt werden. Wien lockert mit, auch in Lokalen gilt künftig 0-G.

Als er am 8. März ins Amt kam, hatte Gesundheitsminister Johannes Rauch noch die von seinem Amtsvorgänger Wolfgang Mückstein verordneten Lockerungen verteidigt. Um dann in Anbetracht der Rekordzahl an Infektionen doch wieder eine Notbremse zu ziehen und ab 24. März erneut weitgehende Maskenpflichten zu verhängen. Nun aber schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung aus: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Erleichterungen“, erklärte Rauch am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Mit jetzt meint der Minister Karsamstag. Ab dann gilt die neue Verordnung, die diesmal zur Abwechslung nicht wenige Stunden vor den Änderungen, sondern bereits am Donnerstag erlassen wurde. Und neben neuen Regeln bei den Maskenpflichten gibt es auch Änderungen bei Lokalbesuchen und dem Grünen Pass. Die Details: