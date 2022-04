Anleger haben Stress – gut für diese zwei Aktien

Die Lage in der Welt und in der Wirtschaft bereitet Kopfzerbrechen und Stress.

Die Gemengelage in der Welt und am Markt ist alles anders als beruhigend. Das zwingt Anleger zum Reagieren - und verschafft vor allem einem Wirtschaftssektor eine Sonderkonjunktur. Diese zwei Aktien sind besonders interessant.

Krieg, Inflation und Leitzinserhöhungen zumindest in den USA und eine Bremsung in der Konjunktur: Der Mix an negativen Faktoren für Aktienanleger könnte belastender kaum sein. Schließlich äußert er sich an den Börsen in Form von hoher Volatilität und sinkenden Kursen. Kein Wunder, dass die Investoren ihre Positionen vermehrt dagegen absichern und diese auch umschichten.

Doch es gibt eine Branche am Markt, der eigentlich gar nichts besseres passieren könnte und die genau davon profitiert.