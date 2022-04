Die Begehrensräume von Knebl und Scheirl für die Kunstbiennale

Publik. „Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts“ heißt die Doppelinstallation von Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl.

Die Kunstbiennale in Venedig beginnt: Exklusiver Vorabdruck einer Fotostrecke von Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl, die heuer den österreichischen Pavillon bespielen.

Das Abklappern der Länderpavillons bei der Kunstbiennale in Venedig – mittlerweile eine etwas verblasste Erinnerung – ähnelt streckenweise dem Vergnügen einer Hausbegehung: ein Event, bei dem Kaufinteressierten ein Interieur als besitzenswert vorgeführt wird. Das vorangehende „House Stageing“, also das Möglichst-schön-Herrichten der Wohnräume, soll diese für die Käuferinnen in ziemlich genau das verwandeln, was Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl als ihr Konzpt für den österreichischen Pavillon beschreiben: Dieser Bau im hintersten Sektor der Giardini soll nämlich demnächst denkwürdige „Begehrensräume“ eröffnen.

Die Szenografien und Interventionen der beiden, entweder für sich genommen oder als gemeinsame Projekte, haben in den letzten Jahren Furore gemacht, national (Mumok, Lentos, Kunsthaus Bregenz) und international (Lyon-Biennale, MAH Genf). Das gewogene Publikum, und es ist mittlerweile fürwahr gewachsen, weiß also plusminus, worauf es sich einzustellen hat: Vielgestaltiges, Unterhaltsames, bloß nichts in einer Pose des Pathos und der Getragenheit Erstarrtes. Anstelle dessen häufig Interventionen in Museumsräumen, die mit ausgewählten Sammlungsobjekten interagieren, eigens geschaffene Kunstwerke im Dialog mit Versatzstücken aus der Design- und Modegeschichte.

Ähnliches haben die beiden nun auch für den österreichischen Pavillon in den Giardini geschaffen, wo es allerdings keine Sammlung gibt, mit der sich interagieren ließe, wohl aber die vorgegebene Raumstruktur, in der nun also Begehren beim Begehen erzeugt werden soll.

Kunstkörper

Den Pavillon werden bei der diesjährigen Ausgabe Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl zwar streng halbieren, zugleich wird es aber Räume geben, die nach der Art kommunizierender – und gespiegelter – Gefäße zusammenhängen. Verbindendes Glied wird eine Fototapete sein, die die Rückwand der beiden voneinander getrennten Seiten bedeckt und die eben von einer Mittelachse ausgehend zu den jeweiligen Außenseiten hin verläuft.



Der Titel der gemeinsamen Installation, „Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts“, verweist auf ein Wort von William S. Burroughs, der im Titel seines 1961 erschienenen Romans „The Soft Machine“ so den menschlichen Körper umschrieb. Dieser ist, etwas amorph und somit recht „soft“, gleich Protagonist in den Skulpturen von Jakob Lena Knebl: „Dabei handelt es sich um Hybride aus Versatzstücken aus der Design- und Kunstgeschichte. Ich bin fasziniert von den massiven Körpern bei Moore, Laurens, Botero – und dem dichten Design eines Verner Panton.

Dabei verbinde ich digitale Form- und Produktionsverfahren mit klassischem Handwerk“, sagt Knebl in einem Vorgespräch mit dem „Schaufenster“. Umrahmt werden diese Skulpturen (Knebl studierte Mode an der Angewandten und Bildhauerei bei Zobernig an der Akademie) von einem Stahlgerüst, das an die Ummantelung des Centre Beaubourg in Paris angelehnt ist.

Serenissimo. Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl machen Biennale-Kunst für die Giardini. Christian Benesch



„Als das Centre Pompidou gebaut wurde, galt es als Skandal. Vielen hat gar nicht gepasst, dass die Kunst aus ihrer Blase geholt werden sollte. Überhaupt ist in den Siebzigerjahren unglaublich viel passiert, das bis ins Heute hineinwirkt. Von den Bürgerrechtsbewegungen über das Entstehen der Counterculture bis hin zur Erfindung der Personal Computer – aber auch der Beginn des Neoliberalismus“, umreißt Knebl ihr weit gefasstes Themengebiet und erwähnt dabei ausdrücklich „1977“ von Philipp Sarasin als inspirierende Lektüre.

Keine Berührungsangst

Auch hier gibt es – wie auf der formalen Ebene – große Übereinstimmung mit der Gestaltung der „anderen“ Pavillonseite durch Ashley Hans Scheirl, wo ebenfalls Verweise auf die Kunstgeschichte eine wichtige Rolle spielen: „Dabei mische ich Genres, verschiedene Darstellungsstile – etwa eine gestische Malart mit Graphic Design und fotorealistischen Elementen.“ Das Gesamterlebnis ist hier jener einer betret- und begehbaren Malerei.

„In der Szenografie“, präzisiert Scheirl, „korrespondieren miteinander Drucke von Details aus meiner Malerei, meine Bilder, andere Objekte und die Architektur.“ Dazwischen befinden sich Kulissenelemente, die von der Vorder- und Rückseite beschaut werden können und zum Teil mit einer „versteckten Botschaft“ versehen sind. Die Message von Ashley Hans Scheirl ist klar: „Die Logik der kapitalistischen Maschinerie und der allgegenwärtigen Ökonomie sind große Themen, etwa wenn ich – in surrealistischer Manier – darstelle, wie Panzer nach einem strahlenden Goldklumpen streben und dabei Medikamente ausspucken.“



Ergänzt werden die In-situ-Installationen von Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl von einem anstelle eines Katalogs herausgegebenen Magazin, das ebenfalls den Titel „Soft Machine“ trägt. Die Fotostrecke, die auf den vorangehenden „Schaufenster“-Seiten zu sehen ist, ist ein Vorabdruck aus dieser Publikation, die einen noch weiter führenden Einblick in die verzweigte Interessenslage der Kunstschaffenden geben soll, auch weil, wie Jakob Lena Knebl betont, sie das Gefühl hätten, „heute wieder wie in den Siebzigerjahren an einem Scheideweg zu stehen“.

Wichtig sei deshalb auch die größtmögliche Verbreitung von zielführenden, kritischen Konzepten, wie sie ein Periodikum leisten kann: „Mich interessiert die Frage, wie Themen aus den Subkulturen in den Mainstream kommen. Den Impuls, die Nase vor dem Mainstream zu rümpfen, kenne ich nicht, weil ich finde, dass gute Ideen verbreitet gehören.“

Info: Die Biennale d’Arte ist ab 23. April für das Publikum geöffnet, siehe labiennale.org und biennaleknebl­scheirl.at Credits: Konzept: Ashley Hans Scheirl und Jakob Lena Knebl Models: Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl Fotos: Christian Benesch Styling: Martin Sulzbacher

Haare: Wolfgang Lindenhofer Make-up: Denise Kottlett Produktion: Markus Pires Mata Assistenz: Irmeli Terrasx, Samira Engel

Atelier: Mauro Splaer Camargo, Leandro Barros da Silva, Dimitrije Gojkovic Retusche & Farbabstufung: Malkasten Wien

Modecredits: Alle Looks aus der Kollektion „Soft Soft Softmachine“ von Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl in Zusammenarbeit mit Martin Sulzbacher.

("Die Presse Schaufenster" vom 16.04.2022)