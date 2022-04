Auch Riesen haben große Träume

Bernhard Raimann, 24 und 2,01 Meter groß, fiebert dem NFL-Draft entgegen. Der Burgenländer hat große Chancen auf eine Profikarriere. Über Amerika, Wege und Visionen.

Mount Pleasant. In knapp zwei Wochen wird der Footballer Bernhard Raimann erfahren, wohin seine Reise in der US-Liga National Football League (NFL) gehen wird. Beim jährlichen „Draft“, der heuer vom 28. bis 30. April läuft, picken sich die 32 Profiteams ihre Favoriten unter den besten verfügbaren College-Absolventen heraus. Seine Castings hat der 24-jährige Offensive Tackle von den Central Michigan Chippewas (NCAA Division I) bereits absolviert. „Jetzt ist Warten angesagt“, betonte der Burgenländer, der fortan auf das Geschick einer renommierten Spieleragentur setzt.

Von Experten wird der ehemalige Vikings-Spieler, 2,01 Meter groß und 138 Kilogramm schwer, gar als Kandidat für die erste Draft-Runde gehandelt. Spätestens in der zweiten Wahl wird voraussichtlich ein interessiertes Team zuschlagen. „Was immer passieren soll, soll auch passieren. Ich habe schon alle meine Tests und Vorstellungsgespräche abgeliefert. Jetzt liegt es an den Teams zu entscheiden, ob die mich auswählen wollen oder nicht“, sagt Raimann, der seit 2018 seinen Lebensmittelpunkt in die USA verlegt hat.

Unendliche Geduld bei Interviews

Hinter ihm lägen eine ganze Reihe von Gesprächen mit Club-Verantwortlichen, verriet Raimann. Das Interesse an dem Kraftpaket scheint groß zu sein, zumal der Österreicher auch eine derzeit gefragte Position bekleidet. Schon bei der Senior Bowl im Februar, einer Art All-Star Game für die College-Ligen, „hat man 32 Interviews mit Scouts, in denen man erstmal über sich selber erzählt“. Dieses Procedere wiederholt sich gebetsmühlenartig, die kleinsten Details aus dem Familienleben, dem Umfeld oder eigene Neigungen spielen dann eine Rolle nebst der Statistik, die im US-Sport heilig ist. Danach traf er beim NFL Combine Anfang März verschiedene Trainer, General Manager und Besitzer, hatte in den folgenden Wochen zig Zoom-Interviews oder besuchte gar einzelne Teams vor Ort. „Wenn man einmal fertig ist mit diesem ganzen Prozess, hatte man wirklich Vorgespräche mit sehr vielen Leuten und einem Großteil der Organisationen.“

Einen Großteil der Offensive-Line-Coaches kenne er, aber ein Team, bei dem er am liebsten spielen würde, nannte er nicht. Das wolle er auf sich zukommen lassen. zudem, ehe nichts in trockenen Tüchern sei, wäre es zu früh der Freude.

Football in den USA und Österreich, das ist freilich für immer mit Toni Fritsch und dem Super-Bowl-Sieg mit den Dallas Cowboys 1972 verbunden. Zuletzt versuchten sich Sandro Platzgummer (NY Giants) und Bernhard Seikovits (Arizona Cardinals), sie bekamen über internationale Förderprogramme immerhin einen NFL-Vertrag, der auch für die neue Saison verlängert worden ist. Über das US-College aber schaffte es keiner, und jetzt kommt Raimann. Der Zwei-Meter-Mann wird seit Kurzem von der namhaften Agentur „Rep1 Sports“ aus Los Angeles betreut, die vor allem im Football und Baseball dick im Geschäft ist. Zu den bekanntesten Klienten zählen die Quarterbacks Jared Goff (Detroit Lions) und Carson Wentz (Washington Commanders).

Seit 2019 nicht in Österreich gewesen

Für die Lions entwickelte Raimann eine gewisse Sympathie, da der Bundesstaat Michigan, in dem die Metropole Detroit liegt, in den vergangenen Jahren zur „zweiten Heimat“ geworden ist. Raimann, der der erste Österreicher werden könnte, der über den Draft in der NFL landet – im Basketball (NBA) ist es Jakob Pöltl gelungen, im Eishockey (NHL) unter anderen Thomas Vanek –, war seit 2019 nicht mehr in Österreich, am so geliebten Steinbrunner See.

In Michigan wird Raimann den Draft verfolgen, und zwar mit der Familie bei seiner Freundin, mit der er seit Jahren zusammen ist. Die Reise nach Las Vegas, wo die Talenteziehung stattfinden wird, tut er sich nicht an. Die Aufregung ist ohnehin schon groß genug, dafür hat er auch seinen Agenten vor Ort. Und damit beginnt das Warten auf den so ersehnten, befreienden, zukunftsweisenden Telefonanruf. (fin)