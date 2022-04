Die vorsichtige Rückkehr des Alexander Wang

(c) 2019 Getty Images/ Tom Dula

Monatelang war es ruhig um den In-Designer der 2010er-Jahre, gegen den zuletzt Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden. Nun versucht Wang ein Comeback.

Der amerikanische Modedesigner Alexander Wang, bekannt für sein urbanes und utilitaristisches Design, plant ein Comeback. Angekündigt wurde das vom Designer selbst mittels Instagram-Posting.

Nachdem Ende 2020 auf verschiedenen Social-Media-Accounts Missbrauchsvorwürfe gegen Wang vorgebracht wurden, war es lange Zeit ruhig um den ehemaligen Balenciaga-Kreativdirektor. Nun plant er am 19. April eine öffentlich zugängliche Modenschau, die seine Herbstentwürfe zeigen soll, Afterparty inklusive. Bei dem Event namens „Fortune City“ in Chinatown Los Angeles soll die Geschichte asiatisch-amerikanischer Kultur gefeiert werden. Seine letzte eigene Kollektion zeigte Wang im Jahr 2019.

In-Designer der 2010er-Jahre

Wang selbst hat sein eigenes Label im Jahr 2005 gelauncht, in den 2010er-Jahren hat er sich durch seine Beliebtheit bei prominenten Trägerinnen wie Rihanna, Chloe Sevigny, Giselle Bündchen oder Zoë Kravitz einen Namen gemacht. Neben seiner eigenen Marke war er von 2012 bis 2015 Kreativdirektor bei Balenciaga.

Auf Social Media wurden schließlich 2020 verschiedene Missbrauchsvorwürfe laut, etwa von Model Owen Mooney oder dem Studenten Keaton Bullen. In Gesprächen mit diversen Medien erzählten sie von sexueller Belästigung in Clubs oder auf Partys. Wang selbst wies in einer Stellungnahme im Dezember 2020 alle Vorwürfe zurück, woraufhin weitere Betroffene, wie die Transgender DJane Gia Garrison, Vorwürfe öffentlich machten.

Ganze elf Kläger wurden gesammelt von der Anwältin Lisa Bloom vertreten. Im März 2021 soll, wie das Branchenmedium WWD berichtet, ein Treffen zwischen den beiden Parteien stattgefunden haben, nach dem Bloom sich wie folgt äußerte: „Meine Klienten hatten die Gelegenheit, ihre Verletzung gegenüber Mr. Wang zu erklären. Wir nehmen seine Entschuldigung an und wollen jetzt nach vorne schauen.“ Ob diese Erklärung mit einer finanziellen Entschädigung einherging, ließ Bloom unkommentiert.

Das Comeback

Schon vor der angekündigten Modeschau kamen diverse Lebenszeichen von Wang. Neben einer neuen Werbekampagne mit Lucy Liu war Wang auch als Ausstatter des südkoreanischen Sängers CL für die Met Gala 2021 aktiv. Und die vorsichtige Strategie scheint aufzugehen, Medienberichten zufolge wurde Rihanna bereits wieder in Alexander Wang gesichtet.

