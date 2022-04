Wie Philosophie in der Krise hilft

Philosophische Praxen können „ratlos“ machende Situationen auflösen. Doch das bewährte Verfahren wird marginalisiert.

Covid, der russische Überfall auf die Ukraine, Inflation – das sind genügend Faktoren, um auch eine mental stabilere Bevölkerung als die österreichische zu verunsichern. Zur Stärkung der Hilfsangebote gegen psychische Covid-Folgen hat Wolfgang Mückstein noch vor seinem Rücktritt als Gesundheitsminister 13 Mio. Euro versprochen: „Mehr Betten“ in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sollen geschaffen werden, unter den sonstigen Begünstigten finden wir den Bundesverband für Psychotherapie und den Verband österreichischer Psychologen.



Mit ihrer Kritik an dieser Hinterlassenschaft haben Josef Christian Aigner und Bernhard Moritz an dieser Stelle (5. 4.) ins Schwarze getroffen. Nicht jede aus lebensgeschichtlichen oder gesellschaftlichen Umbrüchen resultierende Krise, so ihr Argument, sei eine „krankheitswertige Störung“ und erfülle so die gesetzliche Voraussetzung einer auf Heilung zielenden Therapie. Es gebe aber noch andere effiziente psychosozial orientierte Hilfsangebote – die Lebens- und Sozialberatung und die Philosophischen Praxen. Darunter, herzlichen Dank für die Erwähnung, die von mir geführte Praxis Märzstraße.