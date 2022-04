Die Abkehr vom Pazifismus

Die pazifistische Grundeinstellung zur Landesverteidigung in Deutschland scheint sich zu drehen.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine sorgt in Europa und auch in Ostasien für eine strategische Neuorientierung. Die Zeit der Zurückhaltung scheint vorbei zu sein. Es wird wieder aufgerüstet.

Panzerkolonnen rücken vor und werden von den Verteidigern aus der Deckung heraus mit Lenkwaffen beschossen. Städte liegen im Trommelfeuer der Artillerie und werden aus der Luft angegriffen. In den Straßen kämpfen Infanteristen gegeneinander. Und die schweren Gefechte und Angriffe auf zivile Ziele treiben Hunderttausende Menschen in die Flucht. Viele Beobachter hätten es bis vor Kurzem nicht vor möglich gehalten, dass Europa Schauplatz eines solch verheerenden Szenarios werden könnte.



Die letzten großen Kriege tobten hier im ehemaligen Jugoslawien – mit Belagerungen, Vertreibungen, Massenmord, unermesslichem Leid für die Zivilbevölkerung und einem Eingreifen der Nato. Das war in den 1990er-Jahren.