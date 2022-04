Russenjachten und das älteste Kino der Welt

Drucken

Hauptbild • Hafen von La Ciotat, Südfrankreich. • (c) imago images/Photosubstance (Photosubstance via www.imago-ima)

La Ciotat in Südfrankreich mutet gemäßigt pittoresk an. Ein besonderer Blickfang ist die Werft. Nach dem ersten Wahlgang führt Marine Le Pen.

La Ciotat, mein Urlaubsort in den Osterferien, liegt an der französischen Mittelmeerküste. Man darf es sich gemäßigt pittoresk vorstellen: knorrige Olivenbäume in mannshohen Rostrot-Töpfen, drei kahl-markante Dunkelgrau-Berge und natürlich eine Promenade mit Bootsmarina. Da aus dem nahen Rhônetal der Mistral hereinbläst, ist das Meer oft ziemlich kalt, in der Karwoche noch keine 14 Grad. Ein besonderer Blickfang ist die Werft mit ihren hohen beigen Hallen und ihren weißen, aus dem Wasser herausgezogenen Jachten – eine der ersten Russenjachten, Igor Setschins Amore Vero, wurde hier beschlagnahmt. Einmal ging in der sonst ganz stillen Werft ein Alarm an, ein dramatisch wellenförmiges, schrecklich stahl-knatterndes Geheule. „Das ist ein Salut für die ehemalige Bürgermeisterin“, erklärte mir ein Ciotaden, „sie ist vor zwei, drei Tagen gestorben.“



La Ciotat ist eine Stadt, deren Namen einfach nur Stadt bedeutet. Das kommt vom lateinischen „civitas“, an kommunalen Objekten prangt das lateinische Label „Civitatensis“, die 36.000 „Ciotadens“ sind also letztlich bloß „Städter“. Rosy Sanna, Bürgermeisterin von 1995 bis 2001, wurde 82 Jahre alt. In einer langen Reihe kommunistischer Stadtoberhäupter war sie die Letzte. Das Regionalblatt „La Provence“ schrieb: Als einst der Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen in der Werft agitieren wollte, habe ihm Sanna mit einem Lkw die Zufahrt versperrt. Der Kampf ihres Lebens galt der in Teilen schon geschlossenen Werft, sie marschierte in den Neunzigerjahren mit einem „Komitee der Arbeitslosen“ auf. Rosy Sanna obsiegte, die Werft wurde im Eigentum lokaler Gebietskörperschaften weitergeführt.