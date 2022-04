Die Dichter, die zu Hilfe eilen

In „Erschütterung“ verbindet Percival Everett den amerikanischen Professoren-Roman mit der Wildwesterei.

Der US-Autor und Englisch-Professor Percival Everett hat mit dem Roman „Ich bin nicht Sidney Poitier“ (2014) der Leserschaft ein stetes Schmunzeln beschert, in „Erschütterung“ schlägt er aber auch melodramatische Töne an. Sein Held, der Ich-Erzähler Zach Wells, führt als Uni-Professor für Geologie/Paläobiologie ein halbwegs zufriedenes Dasein, schätzt seine Frau Meg und liebt seine zwölfjährige Tochter Sarah, bis ein Schicksalsschlag die Familienharmonie ins Wanken bringt: Sarah zeigt Symptome der unheilbaren Krankheit Batten-Syndrom, die mit Schüben auftritt, die Nerven beschädigt und zu Bewusstlosigkeit, Demenz und Tod in absehbarer Zeit führt.

Dass mit Sarah etwas nicht stimmt, hat Zach beim Schachspielen entdeckt. Sie, die dabei häufig gewann, hat auf einmal Aussetzer und macht unerklärliche Fehler. Zach und Meg konsultieren nun mit Sarah besorgt viele Ärzte, bevor sie der bitteren Diagnose samt ihren Folgen ins Auge blicken müssen. Zach flüchtet zunehmend in Schenken, baut Mauern um sich auf und ringt um die verschwindende Alltagsroutine, Meg zieht sich verzweifelt zurück.