Man kann auch zu effizient sein

In „System Error“ erörtern die drei renommierten Wissenschaftler Rob Reich, Mehran Sahami und Jeremy M. Weinstein die Probleme des US-amerikanischen Big-Tech-Sektors und deren Ursachen.

Eine Revolution in der Medizintechnik – das sollte das von Elizabeth Holmes gegründete Unternehmen Theranos darstellen. Jahrelang versprach die Stanford-Abbrecherin Investoren und Patienten ein neues Zeitalter in der Diagnostik. Kostengünstig sollte das hauseigene Testgerät „Edison“ 240 Krankheiten anhand eines einzigen Bluttropfens diagnostizieren können. Dieser rosige Ausblick lockte hochkarätige Geldgeber an. So investierten unter anderem der Medienmogul Rupert Murdoch, Ex-US-Außenminister Henry Kissinger und die ehemalige US-Bildungsministerin Betsy de Vos Hunderte Millionen US-Dollar in das Unternehmen.

Inzwischen ist der Glanz der ehemaligen Zukunftshoffnung des Silicon Valley verblasst. Denn wie sich herausstellte, vermochte „Edison“ lediglich Herpes anstatt der versprochenen 240 Krankheiten zu erkennen. Firmenintern war das kein Geheimnis, wurde jedoch konsequent unterschlagen – frei nach dem Motto: Fake it until you make it. Ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens und eine Artikelserie im „Wall Street Journal“ machten dies publik. Die Folgen sind drastisch: Investoren wurden um Unsummen betrogen, Patienten falsche Diagnosen gestellt, und Elizabeth Holmes drohen mittlerweile 20 Jahre Haft.

Skandale wie diese treten im Zusammenhang mit Firmen aus dem Silicon Valley in beunruhigender Frequenz auf. In „System Error“ beleuchten drei an der Stanford University tätige Wissenschaftler die Ursachen dieses Phänomens. Dabei wird auf Erkenntnisse aus den verschiedenen Fachgebieten der hochkarätigen Autoren zurückgegriffen: So ist Rob Reich Philosoph und Direktor des Center for Ethics in Society der Stanford University, Mehran Sahami ist Informatiker und war maßgeblich an der Entwicklung des Spamfilters beteiligt, und Jeremy Weinstein ist Politikwissenschaftler und war von 2009 bis 2011 als hochrangiger Mitarbeiter der Obama-Regierung tätig.