Als Youtube noch jung war

Forscher behaupten gern, dass sich die Medienlandschaft aufgrund gesellschaftlicher Notwendigkeiten verändert. Demnach ist die Verfügbarkeit von Aufnahmen der nackten Brust Janet Jacksons auf Youtube eine solche Notwendigkeit. Man hätte wissen können, dass das nicht gut enden würde.

Hier sind wir vor den Elefanten. Das Coole an diesen Burschen ist, dass sie wirklich, wirklich, wirklich lange Rüssel haben. Und das ist cool. Und das ist so ziemlich alles, was es zu sagen gibt.“

Dass diese Worte, die der Informatikstudent Jawed Karim vor ziemlich genau 17 Jahren vor dem Elefantengehege des San Diego Zoo in eine Kamera sprach, zu den bedeutenderen unserer jüngeren Geschichte zählen, sagt vieles. Er spricht sie im ersten Video, das auf der Plattform Youtube, zu deren Mitbegründern er gehört, online ging. Vor einigen Wochen bin ich zufällig über dieses Video gestolpert, so wie man unentwegt scheinbar zufällig über alles stolpert im Internet. Dieser ungelenk, mit schamvollem Grinsen zwischen Kamera und Elefanten stehende Mann faszinierte mich. Wusste er, was er da tat? Waren seine ausgestellte Unprofessionalität und Beiläufigkeit kalkuliert? Oder waren sie authentischer Ausdruck eines wie immer gearteten Drangs, sich mitzuteilen, obwohl man nichts zu sagen hat? Ich erwischte mich dabei, wie ich das über 225 Millionen Mal angeklickte Video wieder und wieder betrachtete, bevor ich durch die unzähligen Kommentare scrollte und mich in einem großen Nichts verlor, das so eindringlich auf mich zurückblickte, dass ich nicht umhinkam zu spüren, dass es mehr mit mir zu tun hat, als mir lieb ist.

Eigentlich habe ich nur wenig übrig für die um sich greifende Computernostalgie. Weder empfinde ich Glücksgefühle im Pixelmeer alter Videospiele, noch erschließen sich mir die Utopien des virtuellen Raums vor seiner kapitalistischen und politischen Ausbeutung. Wahrscheinlich bin ich zu spät geboren, um an die Versprechen der virtuellen Welt zu glauben. 2005 war ohnehin alles andere als die Pionierstunde des Internets. Vielmehr war es der Beginn einer Zeit, in der ehemalige Mitarbeiter von Paypal wie Karim im Silicon Valley ihre konsumorientierte Vision des weltweiten Netzes umsetzten. Natürlich waren es auch hier die Begehrlichkeiten unreifer Männer, die Steine und Dollar ins Rollen brachten.