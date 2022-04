Wie Japan kollektives Energiesparen lernte

(c) imago images/Westend61 (Fotofeeling via www.imago-images.de)

In Tokio wurden in der Zeit nach Fukushima die üblichen Leuchtreklamen abgeschaltet.

Nach der Atomkatastrophe von Fukushima entstand in Japan die Bewegung der Energiesparer.

Es gab eine Zeit, da kümmerte man sich in Japan eher wenig darum, ob man das Licht nun angelassen hatte, die Klimaanlage einfach weiterlief oder der Fernseher durchgehend eingeschaltet war. Strom kam aus der Steckdose. Doch an den Tagen nach dem 11. März 2011 änderte sich das schlagartig. Im Nordosten des Landes hatte sich nach einem Erdbeben der Stärke neun eine rund 20 Meter hohe Tsunamiwelle an der Küste aufgetürmt. Neben ganzen Siedlungen, die verschluckt wurden, havarierte auch das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi.

Es war die größte Katastrophe in der jüngeren Geschichte Japans. Rund 20.000 Menschen starben, Hunderttausende verloren ihr Zuhause – unter anderem, weil die Regierung Evakuierungen im 30-Kilometer-Radius und teilweise noch weiter anordnete. Aber damit nicht genug: Durch die Kernschmelzen in drei der sechs Reaktoren des Atomkraftwerks in Fukushima kam es zu Energieengpässen – auch, weil die Regierung bald sämtliche 54 Atommeiler im Land, die bis dahin rund ein Drittel der Energieversorgung ausgemacht hatten, aus Vorsicht abschaltete.