Zverev und Davidovich Fokina in Monte Carlo im Halbfinale

Der Spanier kämpft gegen den Bulgaren Dimitrow um den Finaleinzug, Tsitsipas gegen Zverev lautete das Duell im anderen Halbfinale.

Der Deutsche Alexander Zverev, der nach dem Ausscheiden von Novak Djokovic höchstgereihte Spieler im Masters-1000-Tennisturnier in Monte Carlo, hat am Freitag nach hartem Kampf das Halbfinale erreicht. Der 24-Jährige besiegte in hitziger Atmosphäre den Italiener Jannik Sinner nach mehr als drei Stunden mit 5:7,6:3,7:6(5). Er trifft nun auf Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (GRE), der gegen Diego Schwartzman (ARG) nach 0:4-Rückstand im dritten Satz 6:2,6:7,6:4 reüssierte.

Auch Djokovic-Bezwinger Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien gewann neuerlich. Nach dem 2:6,6:4,6:3 gegen den Indian-Wells-Sieger Taylor Fritz steht der 22-Jährige erstmals im Halbfinale eines Masters-1000-Turniers. Um den Finaleinzug spielt er gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow. Dieser hatte mit 6:4,3:6,7:6(2) gegen den polnischen Miami-Halbfinalisten Hubert Hurkacz das bessere Ende für sich.

(APA)