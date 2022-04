Taxifahrer in Wels besaß weder Führerschein noch Taxilenkerausweis

Der 29-Jährige sowie das Taxiunternehmen werden angezeigt, so die Polizei.

Ein 29-jähriger Taxifahrer in Wels besitzt offenbar weder Führer- noch Taxischein. Als er in der Nacht auf Samstag von einer Polizeistreife wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten wurde, konnte er keine Fahrerlaubnis vorlegen. Zuerst präsentierte er ein Bild eines österreichischen Führerscheines und meinte, einen türkischen zu besitzen. Auch den Taxilenker-Ausweis konnte er nicht vorweisen. Der Mann sowie das Taxiunternehmen werden angezeigt, so die Polizei.

(APA)