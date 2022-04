Gekonnter Epochenmix

Sie ist zurück und hat Corona gut überstanden: Die Salzburger Messe

Art & Antique Residenz präsentiert sich qualitativ stark und mit guten Verkäufen.

Schon die Treppe, die Besucher der Salzburger Residenz hinauf in die Prunkräume führt, stimmt mit den Skulpturen und dem Blumenschmuck auf die Kunstvielfalt ein, die einen erwartet. Die Vorfreude führt dazu, dass man heuer beschwingter die Treppe erklimmt. Immerhin machte die Kunstmesse Art & Antique zwei Jahre lang Corona-Pause. Jetzt ist sie wieder da, in voller Länge, parallel zu den Osterfestspielen, die kulturinteressiertes Publikum nach Salzburg bringen. Betritt man durch die Türe den Carabinierisaal, ist gleich links die Galerie Giese & Schweiger und rechts die Galerie bei der Albertina – und als regelmäßiger Messebesucher fühlt man sich gleich zu Hause.



Es ist gut, wieder hier zu sein, und genau das war auch von fast allen Ausstellern zu hören, die inzwischen die Halbzeit der noch bis inklusive Ostermontag geöffneten Messe hinter sich haben. „Sowohl die Aussteller als auch die Besucher freuen sich, dass sie wieder hier sein können“, bestätigt Veranstalterin Alexandra Graski-Hoffmann. Und obwohl es insgesamt ein bisschen ruhiger zugeht als vor der Pandemie, ist die Qualität des Publikums sehr gut. „Der Massentourismus ist nicht da, aber das sind ohnehin nicht unsere Kunden“, sagt Sylvia Kovacek von der Wiener Galerie Kovacek. Während des Gesprächs mit ihr wechselt ein Bild von Oskar Laske den Besitzer. Sie hat gut verkauft, neben Laske auch Franz Alt, Arik Brauer und natürlich Alfons Walde, der hier in Salzburg auf das richtige Publikum trifft, aber auch alte Gläser aus dem Barock und Biedermeier. „Ich habe quer durch alle Epochen und preislich von 10.000 bis 250.000 Euro verkauft“, freut sich die Händlerin.