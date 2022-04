Die Welt von gestern

Judith W. Taschler hat mit „Über Carl reden wir morgen“ einen großartigen Familienroman geschrieben, in dem vor allem die männlichen Figuren beeindrucken. ✒

Auch wenn man die Formulierung nicht mehr hören kann, bei der Lektüre von Judith W. Taschlers gelungenem Familienroman drängt sie sich immer wieder auf: „Über Carl reden wir morgen“ ist großes Kino. Angelehnt an die Geschichte ihrer eigenen Familie, zeichnet Taschler über drei Generationen das Schicksal der Bruggers aus dem Mühlviertel nach – mit allem, was die Zeit zwischen 1828 und 1922 zu bieten hat: soziale Gegensätze, große Leidenschaften, erbarmungslose Familienfehden, ein bitterer Krieg, Stadt, Land, Aufbruch und Ausbruch.

Der Familienroman zählt zu den beliebtesten belletristischen Genres, und in dem Maß, in dem die Leserschaft insgesamt immer weiblicher wird, dominieren gerade in diesen Büchern starke Frauenfiguren. In „Über Carl reden wir morgen“ suggeriert schon der – etwas sperrige – Titel, dass es hier anders sein könnte. Denn auch wenn in diesem Roman ungewöhnliche und mutige Frauen vorkommen, entscheiden die Männer das Schicksal dieser Familie – zum Besseren und zum Schlechteren, manchmal auch zum Katastrophalen.