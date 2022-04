Das Bio-Osterei aus der Stadt

Drucken

Hauptbild • Markus Sandbichler und Katharina Sandbichler-Mühlparzer vor dem Winterquartier der Hühner. Ende April kommt der mobile Hühnerstall auf die Sommerweide. Die Hühner können die Eier in ein Nest legen, nicht wie sonst üblich auf ein Abrollband. • Die Presse/Clemens Fabry

Familie Sandbichler betreibt mit dem Prentlhof in Unterlaa im zehnten Wiener Bezirk einen Biobauernhof und hält mit rund 700 Hühnern die größte Hühnerfarm der Stadt.

An die Stadt denkt man hier nur bedingt. Viele Grünflächen, dörfliche Strukturen, ein Radfahrer fährt gemütlich dahin – offensichtlich weniger, um Sport zu machen, sondern vielmehr, um von A nach B zu kommen –, und die Vögel zwitschern. Natürlich ist dieses Grätzel in Unterlaa im zehnten Wiener Gemeindebezirk am Rande der Stadt, aber eben noch immer in der Stadt.

Hier befindet sich, in der Klederinger Straße, ein schmuckes Barockhäuschen, an dessen Mauer lediglich ein Schild mit dem Aufdruck „Schule am Bauernhof“ darauf hindeutet, dass hier Landwirtschaft betrieben wird. Markus Sandbichler und Katharina Sandbichler-Mühlparzer betreiben hier in mittlerweile sechster Generation den Prentlhof, wenn auch ein bisschen anders als die Generationen davor.