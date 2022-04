Magnolien in Ruhe lassen

Magnolien sollten nicht zurückgeschnitten werden. Wenn, dann mit äußerstem Fingerspitzengefühl.

In weiten Teilen des Landes stehen die Magnolien immer noch in Blüte, auch wenn der heuer unverschämt schöne, weil von Frösten weitgehend verschont gebliebene Rausch langsam abebbt. So lang und so üppig haben sie seit Jahren nicht mehr geblüht, und der Anblick ist jedes Mal wieder bezaubernd. Magnolien wachsen langsam, werden jedoch, je nach Sorte, mitunter gewaltig groß und auch sehr breit. Es erhebt sich deshalb die Frage, ob man sie schneiden darf oder gar soll. Die Antwort lautet: Besser nicht! Im Idealfall lässt man die Magnolie einfach in Ruhe. Ein Schnitt kann zwar erfolgen, aber eigentlich nur im Notfall, und ein paar Ratschläge sind dabei zu beachten.