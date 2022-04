Konzertsommer: Zurück in die Arenen des Pop

Drucken

Hauptbild • Gründerin des „Smart Girl Club“: Princess Nokia kommt in die Wiener Arena. • Michael Kremer / picturedesk.com, Michael Reimers / picturedesk.com, Sunna Ben, Francesco Giordano

Gut zwei Jahre gab es kaum Livekonzerte – nun kommt das Wiedersehen bei Festivals, in den Arenen und Hallen. Das Angebot aus Pop, Rock, Hip-Hop & Co. ist überwältigend. Wohin? Was die einschlägigen Kenner in der »Presse« wirklich empfehlen können.

„Are you ready to rock, Vienna?“ „Do you feel alright, St. Pölten?“ „Is everybody in the house, Graz?“ Kann sein, dass man solche traditionellen Rufe im Frühling und Sommer 2022 mit ungewohnter Rührung hört. Denn man hat sie lange entbehren müssen. Es ist über zwei Jahre her, dass Fred Wesley im Porgy & Bess – am 10. 3. 2020, beim letzten Konzert vor Publikum für lange Zeit – rief: „Corona virus be damned! We'll play anyway!“ Der Trotz nutzte nichts, das verdammte Virus machte Livekonzerte unmöglich, und es wird auch jetzt noch dauern, bis man sie völlig unbeschwert erleben kann. Dann, wenn Corona ganz Geschichte ist, setzt man sich vielleicht sogar zum Spaß freiwillig eine Maske auf beim Anstellen fürs Klo oder für Bier, Burger und Bowls ...



Aber wir freuen uns – auch über das Wiedersehen der geliebten Orte der Beats und Grooves. Die edle Industrieromantik der Wiener Arena, den staubigen Charme der „Pannonia Fields“ von Nickelsdorf, die Zinnen der Burg Clam, sogar das schroffe Beton des Simmeringer Gasometers, wir werden sie wieder entdecken. Und wir werden die jeweilige Umgebung atmosphärisch und kulinarisch erkunden: Fließt die Traisen noch sanft? Kann man in der Metastadt Wien noch Insekten verzehren?