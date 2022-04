Stehen Radfahrern Erleichterungen bevor?

Drucken

Hauptbild • Oft sind die Abstände zwischen den Autos und den Fahrradfahrern zu gering. • Die Presse/Clemens Fabry

Eine umfassende Novelle der Straßenverkehrsordnung enthält Zugeständnisse an den Fahrrad-Verkehr. Nebeneinanderfahren könnte bald generell erlaubt werden.

Ein Relikt aus den 60er Jahren, so betitelt Verkehrsministerin Leonore Gewessler gern die österreichische Straßenverkehrsordnung (StVO). Diese wurde geschaffen, als das Auto noch als Maß aller Dinge galt, und von Begegnungszonen oder Rad-Highways nicht einmal fantasiert wurde. Doch die Zeiten ändern sich, so auch die StVO. Für sie steht eine umfassende Novelle an, die sich an die Interessen von Radfahrern und Fußgängern richtet.

Die Novelle, die bereits seit mehr als zwei Jahren verhandelt wird und dem Vernehmen nach im Mai in Begutachtung geht, soll „sowohl den Stellenwert des zu Fuß Gehens als auch Radfahrens in der StVO erhöhen“ und „deutliche Verbesserungen“ für die allgemeine Verkehrssicherheit bringen, heißt es aus dem Klimaschutzministerium. Doch was steht genau in dem Gesetzesentwurf?