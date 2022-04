Die Corona-Auferstehung

Als es in der Karwoche die letzten Mohikaner erwischt hat, die bisher verschont geblieben waren von der Pandemie und ihren Anfechtungen, mutete es an wie eine Passionsgeschichte am eigenen Leib: Ostern mit Omikron. Gerade so, als hätten Apostel und Evangelisten als Dramaturgen Regie geführt.

Niedergestreckt am Nachmittag des Karfreitags, als der letzte Hauch des Winters und die wohl letzte Coronawelle des Frühjahrs mit Donnergrollen und Hagel übers Land kamen, blieb nur der Rückzug in die Selbstisolation als Ultima Ratio. Fünf Tage abtauchen von der Außenwelt – just zu einer Zeit, da wie zur Verhöhnung eine Lockerung der Coronabestimmungen in Kraft trat und alle hinausdrängten ins Freie und in die Natur. Eine Laune des Schicksals.

Der Osterhase kam nur bis zur Haustür. Im Nest: Eier in jedweder Form, Obst, Vitaminsaft – und Aspirin als Allheilmittel. Über Kopfsausen und Schlaffheit halfen Bibelschinken, „Das Leben des Brian“ und ein zum Schreien komischer Fieberwahn von einem Film hinweg – „Manche mögen's heiß“. Je stärker sich draußen die Sonne durch die Wolkendecke brach, desto mehr regten sich indessen die Lebensgeister. Am dritten Tag war das Virus halbwegs niedergekämpft und verscheucht und die Erhebung vom Krankenlager fühlte sich ein wenig wie eine Auferstehung an. (vier)

