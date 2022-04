Fußball an der Belastungsgrenze

Drei Tage nach der rauschenden Europacup-Nacht in Barcelona war das Team von Oliver Glasner mit seinen Kräften am Ende. „Die Zitrone war leer.“

Berlin/Wien. Auch fünf Veränderungen in der Startelf hatten nicht den erhofften Effekt gebracht. Eintracht Frankfurt, am Donnerstagabend von Millionen von Fernsehzuschauern für das 3:2 in Barcelona noch bestaunt, musste sich keine 72 Stunden später in Berlin nahezu kampflos ergeben.

Union hatte an der Alten Försterei beim 2:0-Sieg in der 30. Runde der Meisterschaft am Sonntag ein leichtes Spiel, weil die Gäste aus Frankfurt weder physisch noch mental in der Lage waren, Gegenwehr zu leisten. „Die Spieler haben alles rausgepresst, was noch drin war, die Zitrone war aber heute leer“, erklärte Trainer Oliver Glasner, der sich schützend vor seine Mannschaft stellte. „Das nehme ich zu 100 Prozent auf meine Kappe“, sagte der Salzburger, wohl wissend, dass ihm die Hände gebunden waren. Als zu kräfteraubend erwies sich die Dienstreise nach Barcelona. Die 100 höchst intensiven Minuten im Camp Nou inklusive des dazugehörigen Nachspiels hatten Spuren hinterlassen. Spiele im Drei- oder Vier-Tage-Rhythmus führen Mannschaften, speziell jene ohne die notwendige Breite im Kader und gegen Ende der Saison, an die Belastungsgrenze – und darüber hinaus.

„Natürlich haben die Leistung und der Aufwand vom Donnerstag mitgespielt. Es war unglaublich intensiv und emotional, auch nach dem Spiel noch mit den Fans“, sagte der Berliner Ersatztorhüter Jens Grahl. Und selbst Unions Trainer, Urs Fischer, gestand: „Drei Tage später wieder bereit zu sein ist unheimlich schwierig.“ Glasner gab seinen ausgelaugten Spielern Montag und Dienstag trainingsfrei. Es war wohl die einzig richtige Entscheidung. „Jetzt konzentrieren wir uns einmal zwei Tage gar nicht. Das ist auch wichtig, um wieder die Kraft für den Endspurt zu haben.“ (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2022)