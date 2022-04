Wiens ÖVP will Muskeln zeigen

Der neue Chef Karl Mahrer verordnet seiner Partei mehr Bürgernähe. Und er übt sich in der Rolle als geheimer Koalitionspartner der SPÖ.

„Hackeln statt jammern, arbeiten statt streiten“: Dieses Motto hat der designierte Wiener ÖVP-Stadtparteichef Karl Mahrer intern ausgegeben. Gleichzeitig geht er mit Beispiel voran.

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt versucht er, in diskreten Gesprächen mit Stadträten Anliegen der ÖVP in der SPÖ-dominierten Stadtregierung durchzubringen. Aberdutzende Unterredungen hat er in den ersten vier Monaten seiner Zeit an der Spitze bisher mit Mandataren, mittleren und kleinen Funktionären sowie Sympathisanten der ÖVP geführt, nicht wenige davon wegen der Pandemie „nur“ online.

Denn es gab viel Erklärungsbedarf. Der Schock saß tief. Immerhin kommt es nicht alle Tage vor, dass ein Parteichef von heute auf morgen geht. Noch seltener, dass ein Bundesparteichef, der aus der eigenen Landespartei kommt – wie Sebastian Kurz – und danach auch der eigene Landeschef selbst – wie Gernot Blümel – die Politik verlässt/verlassen muss.