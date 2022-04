Türkei startet Offensive gegen kurdische Untergrundkämpfer

Die türkischen Streitkräfte greifen die Rückzugsgebiete der PKK mit Flugzeugen, Drohnen, Hubschraubern und Artillerie an.

Bagdad/Erbil. Es ist eine groß angelegte Operation in den Gebieten von Metina, Zap und Avasin-Basyan – dort, wo die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ihre Rückzugsgebiete hat. Die türkische Luftwaffe habe mit Kampfflugzeugen, Hubschraubern und bewaffneten Drohnen unter anderem Verstecke, Tunnel und Munitionsdepots bombardiert, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Montag mit. Das türkische Militär setzt auch Artillerie ein. Und Kommandoeinheiten sollen abgesetzt worden sein, um in dem Gebiet nach PKK-Kämpfern zu suchen.



Die Offensive, die am Montag gestartet ist, ist einer der größten türkischen Einsätze im Nordirak seit Langem. Die Gegend, in der gekämpft wird, ist Teil der autonomen Kurdenregion im Irak. Kontrolliert wird das zum Teil unwegsame Terrain im irakisch-türkischen Grenzgebiet aber von Einheiten der PKK. Das Hauptquartier der PKK liegt in den nordirakischen Kandil-Bergen, nahe der Grenze zum Iran.

Die Untergrundorganisation führt seit Jahrzehnten einen Krieg gegen den türkischen Staat. Anfangs kämpfte die PKK für einen eigenen – marxistisch geführten – Kurdenstaat. Später rückte sie offiziell von diesem Ziel ab und verlangte eine Art lokale Autonomie und mehr Rechte für die kurdische Volksgruppe in der Türkei.



In der EU und den USA steht die PKK auf der Liste der Terrororganisationen. Zugleich haben aber Einheiten der PKK eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Jihadistenorganisation des sogenannten Islamischen Staates (IS) gespielt. Zu Beginn des IS-Vormarsches 2014 stellten sich im Nordirak vor allem auch PKK-Kämpfer dem IS entgegen. Und die vorwiegend kurdischen Truppen, die an der Seite der USA den IS aus dem Norden Syriens vertrieben, galten ursprünglich als Verbündete der PKK.

Gescheiterter Friedensprozess

Das türkische Militär geht immer wieder gegen die PKK in der Türkei vor. In den vergangenen Jahren haben die türkischen Truppen aber auch ihre Präsenz in der nordirakischen Kurdenregion verstärkt. Die Führung in Erbil, Nordiraks Kurdenhauptstadt, sieht die PKK als Rivalin und hat gute politische Kontakte zur türkischen Regierung. Erst vor wenigen Tagen war der Premierminister der Kurdenregion, Masrour Barzani, zu Besuch in Istanbul. Dort traf er auch mit dem türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdoğan, zusammen.



Der Konflikt zwischen der Türkei und der PKK kostete bisher Zehntausenden Menschen das Leben. Ein Friedensprozess scheiterte im Sommer 2015. (ag./w. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2022)