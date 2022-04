Ölpreise bleiben deutlich über 100 Dollar

Die Ölpreise haben am Dienstag nach den jüngsten Gewinnen etwas nachgegeben.

Die Ölpreise haben am Dienstag nach den jüngsten Gewinnen etwas nachgegeben. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,06 US-Dollar (104,96 Euro). Das waren um 10 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 107,94 Dollar.

Am Ölmarkt sorgen sich die Anleger weiter um die Nachfrage aus dem wichtigen Verbrauchsland China. Nach einem starken Start in das Jahr hat Chinas Wirtschaft deutlich an Schwung verloren. Die Lockdowns und andere Einschränkungen durch die strikte Null-Covid-Strategie bremsen die zweitgrößte Volkswirtschaft spürbar. Nun könnten stützende Konjunkturmaßnahmen erforderlich werden.

Zudem blicken die Anleger nach Libyen. Angesichts von Demonstrationen gegen den Premierminister musste das Sharara-Ölfeld jüngst geschlossen werden. Es wird befürchtet, dass die Ölproduktion des Landes noch weiter sinkt.

(APA/dpa)