Musik, Mode, Lebensgefühl: Coachella ist zurück

Anything goes: Das Festival ist bekannt für seine hochkarätigen Acts und seine modische Vielfalt.

Nach zweijähriger Pause ist das kalifornische Musikfestival Coachella zurück. Mit dabei: Hochkarätige Acts, postpandemische Lebensfreude und jede Menge Festival-Outfits.

Wegen der Corona-Pandemie war das legendäre Coachella-Festival in Kalifornien in den vergangenen beiden Jahren abgesagt worden, nun fand das Megakonzert mit Stars wie Harry Styles und Billie Eilish erstmals seit 2019 wieder statt. Das erste von zwei Festivalwochenenden mit Dutzenden Künstlern ist vergangenen Freitag nahe der Wüstenstadt Indio eröffnet worden. Die Rückkehr wurde nicht nur von Musikliebhaberinnen -und liebhabern sehnlichst erwartet. Wie ein Blick auf die Social-Media-Plattform Instagram am Wochenende verriet, schien das Festival auch nach der Coronapause seinem früheren Ruf als Influencer-Mekka wieder gerecht zu werden.

Hochkarätiges auf und abseits der Bühne

Auf der Bühne wurde Hochkarätiges geboten: Harry Styles, Megan Thee Stallion, Doja Cat, The Weeknd, Swedish House Mafia und Billie Eilish sind unter anderem vor zehntausenden Besuchern aufgetreten. Justin Bieber, US-Sänger Khalid, der britische Blur- und Gorillaz-Frontmann Damon Albarn und Pop-Ikone Shania Twain wurden für Gastauftritte auf die Bühne gebeten.

Eilish überzeugte nicht nur mit ihrer Performance, sondern auch mit ihrer bescheidenen Attitüde. Die 20-Jährige sei so „verdammt dankbar“, hier aufzutreten, auch wenn sie so ein großes Ding eigentlich nicht als Haupt-Act spielen sollte, sagte Eilish. Ein Traum sei in Erfüllung gegangen, sie war immerhin die jüngste Headlinerin aller Zeiten beim Coachella-Festival. Es fühle sich „verrückt“ an. Am Ende ihrer Show dankte sie den jubelnden Fans und witzelte: „Sorry, ich bin nicht Beyoncé“. Superstar Beyoncé war 2018 die erste schwarze Frau, die als Headlinerin beim Coachella-Festival mit einer großen Bühnenshow aufgetreten war.

Modisch ein Festival

Dass Coachella nicht nur für musikalische Darbietungen weltberühmt ist, sondern auch dafür, dass Stars, Sternchen und Influencerinnen die Gelegenheit nutzen, ihre modische Festivaltauglichkeit unter Beweis zustellen, war auch heuer wieder kaum zu übersehen. Unübertroffen das Bühnenoutfit von Harry Styles, ein schillernder Regenbogenanzug von Gucci.

Auch die Prominenz im Publikum, von Kendall Jenner, Kim Kardashian und Alessandra Ambrosio bis hin zu Vanessa Hudgens, schien zeigen zu wollen, dass die oft skurril anmutende Festivalmode, eine Mischung aus Boho, Pragmatik und Party, wieder zurück ist. Glitzer, Statement-Makeup und luftige Boho-Outfits gab es auch heuer wieder von Schauspielerin Vanessa Hudgens, in pinkem Häkelbikini und farblich abgestimmten Palazzohosen.

Ebenfalls in einem klassischen Coachella-Look: Model Chanel Imam in Jeansshorts, fransiger Umhängetasche, Stiefeln und einem Oberteil im Distressed-Look.

Eine weitere Verfechterin des Festivallooks scheint Supermodel Alessandra Ambrosio zu sein. Auch sie kommt im Häkeltop und mit jeder Menge Festivalbändchen an den Armen.

Nicht ganz im traditionellen Festivaloutfit, sondern eher in unaufgeregter Retro-Ästhetik präsentierten sich Hailey Bieber oder Kylie Jenner: Jeans, Crop-Tops und Lederjacken dominierten hier die Outfits. Ein Look, in dem übrigens auch Sängerin Maggie Rogers performte.

Maggie Rogers in einem schlichten Bühnen-Outfit. (c) 2022 Getty Images/ Kevin Winter

Zeitreise ins Jahr 2001: Die „Closer"-Sängerin Halsey mit baggy Hüftjean, Schmetterlings-Bauchnabelpiercing und gebundenem Halterneck-Top.

(c) 2022 Getty Images/ Vivien Killilea

Der zweite Teil des Festivals findet dann kommendes Wochenende, von 22. bis 24. April, statt. Besucherinnen und Besucher können sich bis dahin ja noch Gedanken über das richtige Festivaloutfit machen.

(APA/red)