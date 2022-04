Kritik an Joyce Ilg nach fragwürdigem K.O.-Tropfen-Witz

(c) IMAGO/Eventpress (IMAGO/Eventpress)

Joyce Ilg bei der Verleihung des YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2019 in Berlin.

Nach einem Selfie mit Comedian Luke Mockridge und einer fragwürdigen Bildunterschrift hagelt es Kritik an Joyce Ilg. Auch Branchenkolleginnen melden sich zu Wort.

Luke Mockridge sah sich letztes Jahr mit Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfen konfrontiert - von Podcasterin Ines Anioli, sie und der Comedian waren zuvor ein Paar, und einigen weiteren Frauen, von denen der „Spiegel“ zehn zitierte. Mockridge nahm sich daraufhin eine berufliche Auszeit, Branchenkolleginnen und -kollegen äußerten sich nach und nach, rückendeckend wie ankreidend. Schauspielerin und Comedian Joyce Ilg, eine Freundin Mockridges, verteidigte den 33-Jährigen etwa in einer 35-minütigen Video-Botschaft, was damals für Furore sorgte.

Aktuell tut dies ein Instagram-Post vom Wochenende, welchem zufolge Ilg mit Mockridge Ostern feierte. Dazu schrieb die 38-Jährige: „Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.O. Tropfen bekommen. Frohe Ostern!“, das ganze versah sie mit dem Hashtag #FreedomofHumour. Wenig später, reagierte sie auf kritische Kommentare und erklärte, ihr Humor habe wenig Grenzen. Es müsse ja nicht jeder lustig finden, es sei einfach ein lockerer Spruch gewesen.

Ganz so locker sehen das einige andere wohl nicht. Kritische Stimmen sehen in Ilgs Spruch eine Verharmlosung sexueller Gewalt, Betroffene könnten sich dadurch retraumatisiert fühlen. „Anscheinend lässt dich auch die Meute kalt, die dir hier laut und deutlich sagt, dass Foto, Caption und Rechtfertigung total daneben sind“, schreibt etwa Model Stefanie Giesinger. Autorin und Aktivistin Jasmina Kuhnke fragt indessen, was dieser „Seitenhieb, der auf Kosten von Opfern sexualisierter Gewalt“ soll. Comedian Thomas Spitzer übte Kritik auf Twitter.

Und Autorin Sophie Passmann kontert mit Instagram-Kommentar und Video. „Der Witz ist handwerklich so schlecht geschrieben, der könnte von Luke Mockridge sein“, schreibt sie unter dem Posting. Den Witz bezeichnet sie anhand seines Handwerks als „Kündigungsgrund im Autorenraum“ und erhält dafür einiges an Zuspruch. Die von Ilg selbst losgetretene Debatte über Kunstfreiheit hält sie für überzogen, der Spruch war wohl eher eine „geschmacklose Art den besten Freund zu verteidigen“.

Noch heute will Ilg eine weitere Erklärung zu ihrem Oster-Posting abgeben, so liest es sich zumindest in ihrer Instagram-Story.

(evdin)