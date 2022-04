Hermann Nitsch ist tot: Der Jahrhundertkünstler

Drucken

Hermann Nitsch in Hinterzarten.

Der bedeutendste österreichische Künstler seit Wien um 1900 ist in der Nacht auf Montag gestorben: Hermann Nitsch, Aktionist und Gesamtkünstler.

Als wollte er dieses Wunder einmal noch an sich vorüberziehen lassen, zumindest vor dem inneren Auge: Das Leiden und die Auferstehung, das ewige, archaisch-christliche Spektakel, das Hermann Nitsch wieder und wieder in seinem Orgien Mysterien Theater (O. M.) inszeniert, verfeinert, auf die Spitze getrieben hat. In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag erlosch auch dieses innere Auge. Hermann Nitsch, seit Monaten durch anfangs nur eine Kleinigkeit geschwächt im Mistelbacher Spital, ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Fast scheint es, als hätte ihn der späte Höhepunkt, eine Art Vollendung seines Werks derart ausgelaugt: Die Vereinigung mit seinem Vorgänger Richard Wagner in Bayreuth vorigen Sommer, wo Nitsch die „Walküre“ in Farbströmen und Farbakkorden derart intensivierte, wie man sich das gar nicht vorstellen hätte können. Die grandiose Fusion zweier Gesamtkünstler, Prinzendorf grüßte Bayreuth, mit Respekt, auf Augenhöhe. Nitschs Erschöpfung aber war ersichtlich. Das nach 1998 zweite Sechs-Tage-Spiel, auf das er zuletzt so viele Jahre hingearbeitet, hingespart hatte, musste um ein Jahr verschoben werden, einmal wollte er es noch sehen, die Essenz seines Lebens, das O. M. Theater in seiner ganzen synästhetischen Pracht, in all seiner intellektuellen, mythologischen, dialektischen Verdichtung, seinem Urexzess, seinem Leid, seiner Erlösung, seinem Duft und Gestank, seinem Ekel und seinem Genuss, seinem Strahlen und seinem Dunkel, seinem Lärm und seinen Orgel-Harmonien.

Hermann Nitsch: Aktionismus, Blut und Religion Hermann Nitsch<\/strong>, Mitbegr\u00fcnder des Wiener Aktionismus und einer der international bedeutendsten K\u00fcnstler \u00d6sterreichs, ist am Ostermontag im Alter von 83 Jahren gestorben.<\/p> <p><em>Im Bild: Nitsch\u00a0 2004 in seinem Schloss in Prinzendorf<\/em><\/p>","source":"(c) Die Presse\/Clemens Fabry","width":-1,"height":-1,"focus_x":-1,"focus_y":-1,"focus_width":-1,"focus_height":-1},{"src":"https:\/\/media.diepresse.com\/images\/uploads_425\/f\/1\/7\/6127383\/00-hermann-nitsch_1650352885162742.jpg","alt":"","title":"","caption":"<p>Er wurde am 29. August 1938 in Wien geboren. Seine Kindheit war vom Krieg gepr\u00e4gt. Die Mutter zog ihren Sohn alleine auf. \"Ich habe in diesem Alter schon wirklich Todesangst gehabt und begriffen, was es hei\u00dft zu sterben, die Wohnung zu verlieren und kein Zuhause zu haben\", schrieb Nitsch einst in einem Katalogtext.<\/p> <p>\u00a0<\/p>","source":"(c) APA\/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)","width":-1,"height":-1,"focus_x":-1,"focus_y":-1,"focus_width":-1,"focus_height":-1},{"src":"https:\/\/media.diepresse.com\/images\/uploads_425\/f\/1\/7\/6127383\/imago0052270536h_165035288573928.jpg","alt":"","title":"","caption":"<p>Nach dem Krieg besuchte Nitsch in Wien die Grafische Lehr- und Versuchsanstalt mit dem Ziel, Kirchenmaler zu werden. Seine Besch\u00e4ftigung mit sakralen und religi\u00f6sen Themen sollte ihn sein Leben lang nicht mehr loslassen.<\/p> <p><em>Im Bild: Gem\u00e4lde von Nitsch im Schloss Prinzendorf<\/em><\/p>","source":"(c) imago\/Rolf Hayo","width":-1,"height":-1,"focus_x":-1,"focus_y":-1,"focus_width":-1,"focus_height":-1},{"src":"https:\/\/media.diepresse.com\/images\/uploads_425\/f\/1\/7\/6127383\/imago0101972298h_1650352887238281.jpg","alt":"","title":"","caption":"<p>Mitte der 1950er-Jahre entstand seine Idee f\u00fcr das Orgien Mysterien Theater, pr\u00e4gend f\u00fcr alles, was danach kommen sollte. Basierend auf den griechischen Trag\u00f6dien und beeinflusst von Expressionisten wollte er eine Art Urdrama der Welt auf die Beine stellen, das alle Konflikte der Menschheit abbildet.<\/p> <p><em>Im Bild: Abreaktionsspiel von Hermann Nitsch in M\u00fcnchen 1969<\/em><\/p>","source":"(c) imago images\/Heinz Gebhardt (Heinz Gebhardt via www.imago-ima)","width":-1,"height":-1,"focus_x":-1,"focus_y":-1,"focus_width":-1,"focus_height":-1},{"src":"https:\/\/media.diepresse.com\/images\/uploads_425\/f\/1\/7\/6127383\/imago0101972317h_1650352887457768.jpg","alt":"","title":"","caption":"<p>In den fr\u00fchen 1960er-Jahren gr\u00fcndete er zusammen mit G\u00fcnther Brus, Otto Muehl und Rudolf Schwarzkogler die Bewegung des <strong>Wiener Aktionismus<\/strong>, der sich als Kontrapunkt zur Wohlf\u00fchlkunst verstand. Gegen Nitsch und seine Mitstreiter gab es heftige Anfeindungen. Die Kunstaktionen zogen auch Prozesse und Haftstrafen nach sich. 1968 emigrierte der \"Skandalk\u00fcnstler\" deshalb nach M\u00fcnchen.<\/p> <p><em>Im Bild: Abreaktionsspiel von Hermann Nitsch in M\u00fcnchen 1969<\/em><\/p>","source":"(c) imago images\/Heinz Gebhardt (Heinz Gebhardt via www.imago-ima)","width":-1,"height":-1,"focus_x":-1,"focus_y":-1,"focus_width":-1,"focus_height":-1},{"src":"https:\/\/media.diepresse.com\/images\/uploads_425\/f\/1\/7\/6127383\/imago0052336093h_1650352886008156.jpg","alt":"","title":"","caption":"<p>W\u00e4hrend er in seiner Heimat noch beschimpft wurde, stellten sich zu dieser Zeit im Ausland erste gro\u00dfe Erfolge ein, er stellte in New York und London aus. Seine Vision eines Gesamtkunstwerks blieb, der Erwerb von Schloss Prinzendorf in Nieder\u00f6sterreich Anfang der 1970er-Jahre daf\u00fcr wichtig.\u00a0<\/p> <p><em>Im Bild: Nitsch in Prinzendorf 1989<\/em><\/p>","source":"(c) imago stock&people","width":-1,"height":-1,"focus_x":-1,"focus_y":-1,"focus_width":-1,"focus_height":-1},{"src":"https:\/\/media.diepresse.com\/images\/uploads_425\/f\/1\/7\/6127383\/imago0052270480h_1650352885433383.jpg","alt":"","title":"","caption":"<p>Nitschs Lebensmittelpunkt verlagerte sich wieder nach \u00d6sterreich, und Prinzendorf wurde gleichsam zum pers\u00f6nlichen Gr\u00fcnen H\u00fcgel des Meisters. Das Anwesen wurde von Beginn der 1970er-Jahre an zum Austragungsort zahlreicher Aktionen des Orgien Mysterien Theaters.<\/p> <p><em>Im Bild: Nitsch in Prinzendorf 1989<\/em><\/p>","source":"(c) imago stock&people","width":-1,"height":-1,"focus_x":-1,"focus_y":-1,"focus_width":-1,"focus_height":-1},{"src":"https:\/\/media.diepresse.com\/images\/uploads_425\/f\/1\/7\/6127383\/sechstagespiel_1650352888914414.jpg","alt":"","title":"","caption":"<p>Sein Ideal des Sechs-Tage-Spiels verwirklichte Nitsch erstmals 1998 in Schloss Prinzendorf als H\u00f6hepunkt seines Schaffens. Die Veranstaltung f\u00fchrte zu einem enormen Medienrummel und sorgte f\u00fcr viel Erregung.<\/p> <p><em>Im Bild: Sechs-Tage-Spiel 1998<\/em><\/p>","source":"(c) REUTERS (HEINZ CIBULKA)","width":-1,"height":-1,"focus_x":-1,"focus_y":-1,"focus_width":-1,"focus_height":-1},{"src":"https:\/\/media.diepresse.com\/images\/uploads_425\/f\/1\/7\/6127383\/imago0065168997h_165035288667974.jpg","alt":"","title":"","caption":"<p>Proteste von Kritikern und Tiersch\u00fctzern begleiteten den K\u00fcnstler sein Leben lang. Noch 2015 gingen Tiersch\u00fctzer gegen eine Ausstellung in Palermo auf die Stra\u00dfe - und es gab auch Anzeigen.<\/p>","source":"(c) imago images\/ZUMA Wire (imago stock&people)","width":-1,"height":-1,"focus_x":-1,"focus_y":-1,"focus_width":-1,"focus_height":-1},{"src":"https:\/\/media.diepresse.com\/images\/uploads_425\/f\/1\/7\/6127383\/Mistelbach-Hermann-Nitsch-Museum--Mistelbach-Hermann-Nitsch-Museum_1650356261743601.jpg","alt":"Mistelbach, Hermann-Nitsch-Museum *** Mistelbach, Hermann Nitsch Museum","title":"","caption":"<p>Die wohl gr\u00f6\u00dften Auszeichnungen f\u00fcr den K\u00fcnstler waren und sind hingegen die beiden Museen in Mistelbach und Neapel, die Hermann Nitsch bereits zu Lebzeiten gewidmet wurden. UIm Vorjahr verwandelte er in Bayreuth eine halbszenische \"Walk\u00fcre\" mit einer gigantischen Malaktion in ein Farbereignis.<\/p> <p><em>Im Bild: Nitsch-Museum in Mistelbach<\/em><\/p>","source":"(c) imago images\/viennaslide (www.viennaslide.com via www.imago-images.de)","width":-1,"height":-1,"focus_x":-1,"focus_y":-1,"focus_width":-1,"focus_height":-1},{"src":"https:\/\/media.diepresse.com\/images\/uploads_425\/f\/1\/7\/6127383\/nitsch-ballett_1650352887769225.jpg","alt":"","title":"","caption":"<p>Nitsch machte nicht nur malerische, sondern auch musikalische Kunst - zu letzteren z\u00e4hlten L\u00e4rmorchester, Schreich\u00f6re und elektronisch verst\u00e4rkte Instrumente.<\/p> <p><em>Im Bild: Urauff\u00fchrung von \"Mythos\" 1999 in der Staatsoper, Musik und B\u00fchnenbild stammten von Nitsch<\/em><\/p>","source":"(c) REUTERS (HERWIG PRAMMER)","width":-1,"height":-1,"focus_x":-1,"focus_y":-1,"focus_width":-1,"focus_height":-1},{"src":"https:\/\/media.diepresse.com\/images\/uploads_425\/f\/1\/7\/6127383\/imago0054854993h_1650352886410791.jpg","alt":"","title":"","caption":"<p>Die letzte Realisierung der ersten beiden Tage seines im Vorjahr coronabedingt verschobenen Sechs-Tage-Spiels am 30. und 31. Juli wird Nitsch nun nicht mehr erleben.<\/p>","source":"(c) imago stock&people (imago stock&people)","width":-1,"height":-1,"focus_x":-1,"focus_y":-1,"focus_width":-1,"focus_height":-1}]" overlay-key="625e9a078a69a">

Mit dem bevorzugten Achtelglas des eigenen Dopplerweins in der Hand, mit der strengen Orgien-Trillerpfeife um den Hals, mit seinem schwarzen Hut und seinem langen Rauschebart. Wie gerne hätte man ihn so dort, im weiten Hof von Prinzendorf, umgeben von seinen Akteuren, Helfern, Gänsen, Hunden und dem ganzen internationalen Publikum noch einmal stehen gesehen. Angetreten zur Feier des Seins in all seinem Jubel und seiner mitunter sinistren, psychoanalytisch-abgründigen Sinnlichkeit. (Zwei Tage davon werden Ende Juli dennoch stattfinden, zu seinen Ehren.)