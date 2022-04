Wayne Rooneys masochistische Mission

Derby County hat hohe Schulden, kassierte Punkteabzüge und steigt nun in die dritte englische Liga ab. Trainer Wayne Rooney aber hält dem Traditionsverein die Treue. Was treibt den skandalerprobten Ex-Profi an?

Derby/Wien. Er hätte längst den Hut nehmen und weiterziehen können. Zu einem prestigeträchtigeren und vor allem einfacheren Job irgendwo in Fußball-England. Niemand wäre dem Rekordtorschützen des Landes böse gewesen. Aber Wayne Rooney steht noch immer bei Derby County an der Seitenlinie. Der 36-Jährige hat eine Mission hier in den East Midlands, er will diesen Klub wieder aufbauen und folgt dabei offenbar seinem innersten Antrieb – auch wenn er dabei gerade wieder einen Nackenschlag erlitten hat.

Derby County war in den 70ern zwei Mal englischer Meister, in den 90ern immerhin ein Mittelständler in der Premier League. Seit zwei Jahrzehnten aber spielen „The Rams“ fast durchgehend in der Championship (2. Liga), wo Rooney den Klub auch übernommen hat. Erst als Spielertrainer, ab November 2020 als Coach.