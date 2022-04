Trotz Thiem-Niederlage: Erste Schläge in die richtige Richtung

Dominic Thiem verlor in Belgrad sein ATP-Comebackmatch gegen John Millman in drei Sätzen. Aber es gab auch Positives.

Mit einem Doppelfehler beendete Dominic Thiem sein Comeback-Match auf der ATP-Tour nach 301 Tagen Pause. Der Niederösterreicher musste sich zum Auftakt des Turniers in Belgrad John Millman nach 2:33 Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:3, 4:6 geschlagen geben. Schon kommende Woche schlägt Thiem beim ATP-Event in Estoril auf. In Portugal hat er von den Veranstaltern eine Wildcard erhalten.

Wie nicht anders zu erwarten war, zündete Thiem gegen Millman kein spielerisches Feuerwerk. Noch immer fehlt es dem 28-Jährigen an Trainings-, aber vor allem an Matchpraxis, weshalb sich noch zu selten sehenswerte Gewinnschläge (in erster Linie mit der Rückhand) mit teils haarsträubenden Fehlern abwechselten.