Rapper Kendrick Lamar: Neues Album kommt am 13. Mai

Er ist doch noch nicht in den Ruhestand gegangen: Fünf Jahre nach "Damn" kommt ein neues Album von Kendrick Lamar.

Der Witz eines Fans hat gesessen: "Kendrick Lamar ist offiziell im Ruhestand“ hatte ein Twitter-User im Februar gepostet. Nun retweetete der kalifornische Rapper die launige Meldung - zu seiner Ankündigung eines neuen Albums: Am 13. Mai soll "Mr. Morale & The Big Steppers“ erscheinen.

"Mr. Morale & The Big Steppers" ist das fünfte Studioalbum Lamars. Zuletzt brachte er 2017 die preisgekrönte Platte "Damn" heraus. 2018 gewann Lamar damit als erster Rapper den renommierten Pulitzer-Preis in der Sparte Musik. Das Album sei eine "virtuose Liedersammlung, vereint von seiner umgangssprachlichen Authentizität und rhythmischen Dynamik", hieß es damals in einer Erklärung.

Einen großen Auftritt hatte Lamar im Februar bei dem US-Sportspektakel Super Bowl. In der Halbzeitpause des Football-Finales stand Lamar mit Sängerin Mary J. Blige und den Rap-Legenden Snoop Dogg, Dr. Dre und Eminem auf der Bühne.

Ob Lamar heuer auf Tour geht, ist noch ungewiss. Fix sind ein Auftritt am 23. Juni beim Milano Summer Festival in Italien und einer beim Glastonbury Festival (22. bis 26. Juni) in der südwestenglischen Grafschaft Somerset.

