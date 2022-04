Mit würdigen Worten trauern Österreichs Politiker um Hermann Nitsch. Dabei wogte der heimische Kulturkampf selten so hoch wie um das „satanische Spektakel“ seines Orgien-Mysterien-Theaters. Seine Feinde waren Tierschützer, die FPÖ – und die Kirche.

Am sechsten Tage sollst du die Schöpfung ehren. Stets endete das Orgien-Mysterien-Theater, getreu der Partitur seines Zeremonienmeisters, nach all den ambivalenten Gefühlen von Faszination und Ekel in einer gelassenen Umarmung, einer friedvollen Feier. Und so hat sich auch die Rezeption von Hermann Nitsch zu seinen Lebzeiten mit der Nachricht vom Tod des Gesamtkünstlers zum harmonischen, würdevollen Schlussakkord gerundet.

Einen „Großmeister“ und „beeindruckenden Menschen“, der „niemanden kaltgelassen hat“, nannte ihn am Dienstag Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Als „wahrhaft einzigartigen Künstler“, der „die Grenzen des Kunstschaffens neu definiert“ hat, würdigte ihn Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bezeichnete den Wahl-Niederösterreicher als „einen der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler überhaupt“, einen „großartigen Botschafter unseres Landes in aller Welt“.