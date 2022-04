Deutsche Klima-Aktivisten wollen Gas- und Ölversorgung stören

Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ kritisieren die deutsche Bundesregierung und fordern eine „Überlebenschance" für die junge Generation. Aktionen sind für kommende Woceh geplant.

Deutsche Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben für die kommende Woche eine Störung der auf Gas und Öl basierenden Energie-Infrastruktur angekündigt. Der fossile Wahnsinn müsse gestoppt werden, sagte eine Sprecherin am Dienstag. In einem offenen Brief an die deutsche Bundesregierung kündigte die Gruppe an, ihren friedlichen Protest auszuweiten.

"Wir tun dies, da leider von Ihrer Seite kein Stopp der Zerstörung geplant, dieser aber zwingend notwendig ist, sollte die junge Generation eine Überlebenschance haben", hieß es.

Die Gruppe hatte in den vergangen Wochen in Großstädten wie Berlin, Hamburg und Frankfurt auf ihre Ziele aufmerksam gemacht, indem sie Autobahnen blockierten oder den Verkehr an Flughäfen störten. Zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen.

Auch in Österreich ist die Gruppe „Letzte Generation“ bereits in Erscheinung getreten. Bisher beschränkte man sich auf Verkehrsblockaden.