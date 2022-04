Putins Schlachtplan für die Ostukraine

Russlands Militär hat seine Offensive im Osten der Ukraine gestartet. Es will die ukrainischen Truppen in die Zange nehmen und den Korridor von der Krim nach Russland sichern.

Das russische Verteidigungsministerium verbreitete am Dienstag erste Jubelmeldungen: „Hochpräzise Raketen“ hätten 13 ukrainische Ziele in Teilen des Donbass in der Ostukraine getroffen, auch in der strategisch wichtigen Stadt Slowjansk. Russlands Luftwaffe flog in der Nacht auf Dienstag Dutzende Angriffe. Tagsüber waren an vielen Stellen der Front im Donbass heftige Detonationen zu hören. Die russische Offensive in der Ostukraine ist voll angelaufen. Russlands Präsident, Wladimir Putin, versucht nun mit aller Macht, hier eine Entscheidung herbeizuführen.

1 Was plant Russlands Präsident, Wladimir Putin, in der Ostukraine?

Ursprünglich hatte der Kreml-Chef offenbar gehofft, mit einem raschen Vorstoß die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen. Das wäre ein großer symbolischer Sieg gewesen. Und Putin hätte dann eine ihm ergebene Person im Kiewer Präsidentenamt installieren können. Doch dieser Erfolg blieb ihm verwehrt. Deshalb versucht Putin nun, militärisch eine Situation herzustellen, die er zumindest als Teilsieg verkaufen kann.