Netflix verliert 200.000 Kunden - Aktie stürzt ab

"Anatomy of Scandal" lautet die neueste Neflix-Serie. Der Titel passt auch zu den jüngsten Vekaufszahlen.

Der US-Streamingdienst Netflix präsentierte katastophale Zahlen. Erstmals seit zehn Jahren verlor der Konzern Kunden. Die Aktie ging daraufhin nachbörslich auf Talfahrt und verlor fast ein Viertel ihres Wertes.

Diese Geschichte verkaufte sich bei Investoren nicht gut. Der US-Streamingdienst Netflix verlor im ersten Quartal 200.000 Kunden. Der ansonsten so erfolgsverwöhnte Konzern musste also erstmals seit zehn Jahren einen Schwund an Abonnenten hinnehmen. Und auch die Zukunft sieht nicht rosig aus. Auch im zweiten Quartal rechnet das Management mit weiteren Einbrüchen. Bis Sommer könnten demnach weitere zwei Millionen Kunden Netflix den Rücken kehren. Das Unternehmen rüstet sich bereits auf das schlechteste Jahr seit dem Börsengang 2002.

Im ersten Quartal verzeichnete Netflix einen Gewinn je Aktie von 3,53 Dollar. Vor einem Jahr waren es noch 3,75 Dollar. Auch beim Umsatz verfehlte das Unternehmen die Prognosen der Analysten. Statt der erwarteten 7,94 wurden es 7,87 Milliarden Dollar. Immerhin lag Netflix damit über dem ersten Quartal das Vorjahres. Da waren es 7,16 Mrd. Dollar.

Als Grund für die schlechten Zahlen führte das Management die steigende Konkurrenz und den Trend zum Passwort-Teilen an. Immer mehr Kunden teilen sich also ihren Netflix-Anschluss. Demnach gebe es mittlerweile 100 Millionen Haushalte, die zwar Netflix schauen, aber nicht dafür bezahlen.

Die Anleger hatten allerdings genug von schlechten Zahlen und Ausreden. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel zeitweise fast ein Viertel ihres Wertes und rutschte auf 266,51 Dollar ab.