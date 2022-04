Ambitionen in der IT-Branche

Obwohl sie oft stigmatisiert werden, unterscheiden sich die Karrierepläne von Developern kaum von anderen Berufsbranchen. Die wichtigsten Faktoren für den Berufseinstieg sind Work-Life-Balance, Unternehemenskultur, Gehalt und Remote-Optionen.

Ein Drittel der Developer im DACH-Raum würde eine Position als Team-Lead oder im mittleren Management anstreben und sich für Unternehmen interessieren, die an einem sinnstiftendem Ziel bzw. guten Zweck arbeiten, geht es aus einer aktuellen Studie der Jobplattform Honeypot hervor. Bei der Wahl des Arbeitgebers gäbe es keine bestimmte Industrie als Gewinner.

Mit 54 Prozent bevorzugt der größte Teil der Entwickler einen Mix aus In-Office und Home-Office – Ein Viertel wünscht sich sogar einen Full-Remote Job mit der Möglichkeit aus dem Ausland zu arbeiten. Als wichtigste Faktoren für die Rückkehr in das Office nennen Developer die Möglichkeit zur besseren Zusammenarbeit mit dem Team, sowie spontane, soziale Interaktion mit Kollegen. Zufrieden mit dem Management sei man aber nicht unbedingt: Als größtes Problem in der Developer-Gemeinschaft sehen über die Hälfte der Befragten schlechte Projektmanager.

„Der IT-Fachkräftemangel bewegt die DACH-Länder schon seit Jahren. Entwickler sind anderen Berufsgruppen ein paar Jahre voraus was die eigenen Ansprüche an die Arbeit und den Arbeitsplatz angehen. Sie sind schon länger in einer Position, in der sie ihren Arbeitgeber sehr sorgfältig auswählen und auf weit mehr achten können, als auf ein stimmiges Gehalt. Diese anderen Punkte sind es, die Betriebe fördern sollten, wenn sie attraktive Arbeitgeber bleiben oder werden wollen“, sagt Jost Schatzmann, Managing Director bei Honeypot.

Fast 90 Prozent der Entwickler hätten eine Präferenz, wenn es um die Unternehmensgröße geht: Der wichtigste Grund für den Wechsel zu einem Start-Up oder Scale-Up sei der geringere, bürokratische Aufwand und größere Wertschätzung für die eigene Arbeit. Diejenigen, die Sicherheit und ein höheres Gehalt suchen, würden sich stattdessen für ein großes Unternehmen entscheiden.

Der Wunsch nach räumlich vollständig unabhängiger Fernarbeit ist in der Developer Community allerdings noch vergleichsweise gering: Dreiviertel der Entwickler wäre immer noch daran interessiert, im selben Land wie ihr Arbeitgeber zu arbeiten. Nur ein Viertel würde gerne aus einem anderen Land arbeiten.

Abschließend wurden Entwickler gefragt, welche Themen in der Developer-Community mehr Aufmerksamkeit erhalten sollten. Die Mehrheit stimmte für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und die psychische Gesundheit. Während mehr als ein Viertel Gender-Equality ihre Stimme gaben, sei der Anteil der Stimmen für Diversität und Menschen mit unterschiedlichen Identitäten oder sexuellen Orientierungen deutlich geringer. (red/est)