Internationale Presse zu Nitsch: "Der umstrittene Künstler"

In Österreich war der Künstler längst nicht mehr umstritten, in Italien offenbar schon. Vom „besessenen Erlöserkünstler“ zum „publikumsfreundliches Monster“.

In Österreich trauert man mit würdigen Worten um den am Ostermontag verstorbene Jahrhundertkünstler Hermann Nitsch, im Ausland nicht immer. Thema war er aber jedenfalls: Vor allem in deutschen und italienischen Zeitungen ist der Tod des Malers und Aktionskünstlers Hermann Nitsch Thema gewesen. Im Folgenden einige Auszüge aus Nachrufen:

"Süddeutsche Zeitung" (München): "Menschen, die unbedingt

provozieren wollen, sind häufig die größten Moralisten. Wenn also

Hermann Nitsch, ein Marathon-Provokateur vor dem Herrn, über 60

Jahre scheinreligiöse Blutorgien veranstaltete, und dafür bis heute

der Blasphemie und der Grausamkeit beschuldigt wird, dann ist das

für alle weniger empfindlichen Menschen ein klarer Hinweis: Hier

waltet priesterlicher Aufrüttelungswille mit dem Ziel des besseren

Menschen. (...) Sein anregender Einfluss verbreitet sich vorbildhaft

für alle Künstlerinnen und Künstler, die Grenzen überschreiten

wollen, und dabei eine moralische Idee von Leben in Einklang

verfolgen. Am Ostermontag hat der Orgienpriester des heilenden

Exzesses im Alter von 83 Jahren nun den Übergang des Todes selbst

erlebt. Das Datum könnte nicht schöner getroffen sein für einen von

der Kreuzigungsgeschichte besessenen Erlöserkünstler."

"Die Welt" (Hamburg): "Er war in der Kunst, was Marilyn Manson in

der Rockmusik ist. Anders denn als publikumsfreundliches Monster

haben wir auch Hermann Nitsch nie erlebt. Voller Weißbart, krummer

Rücken, schwarz angezogen vom Hut bis zur Socke und immer zu einer

drohenden Aktion aufgelegt, die im günstigsten Fall die Dimension

eines antiken Schlachtopfers annahm. (...) Bilder sind nicht einfach

gemacht, sie erscheinen zugleich. Und dieses Erscheinen gibt ihnen

etwas Mysteriöses. Und vielleicht hat aus dem mysteriösen Mehrwert

niemand so besessen ästhetisches Kapital geschlagen wie der

österreichische Heavy-Metal-Maler Hermann Nitsch, der bis ins hohe

Alter die Malwände mit Farbe besprengte und hinterher meist einen

etwas traurig ergebenen Eindruck machte."

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Frankfurt): "Sein

internationaler Durchbruch war wohl die Einladung zum Londoner

"Destruction in Art"-Symposium 1966 - oder eher der medienwirksame

Abbruch jener Aktion durch die Polizei, worauf Ausstellungs- und

Performanceangebote aus der ganzen Welt folgten. Während aber seine

Wiener Mit-Aktionisten damals tatsächlich in existenziell

selbstquälerischen Autoperforationen ihr eigen Blut aus sich

herausholten, transformierte Nitsch den Vorgang sehr bald schon in

Malerei. (...) Andererseits nahm der österreichische Künstler

insbesondere in seinen wagnerianischen Gesamtkunstwerken der von

1971 an auf dem von ihm erworbenen Schloss Prinzendorf

veranstalteten "Orgien Mysterien Spielen" unverhohlen Bezug auf die

christliche Eucharistie, in der göttliches Opferblut zum Wegwaschen

und Tilgen der Sünden vergossen wird."

"Neue Zürcher Zeitung" (Zürich): "Bestimmend für Nitschs Konzept

des OMT, in dem auch die Sprache überwunden werden sollte, waren die

Themen Tod, Leiden und Auferstehung. Dass seine "realen

Inszenierungen" von Vertretern der Kirche verdammt wurden und immer

wieder auch Tierschützer auf den Plan riefen, lag wohl in der Natur

der Sache begründet. (...) Die Verknüpfung von realen Tierkadavern

mit religiösen Inhalten sollte dazu anregen, über Verdrängtes

nachzudenken. Doch neben der intendierten kathartischen Wirkung auf

die Betrachter hat ihm sein sogenanntes Abreaktions-Theater in

Österreich Prozesse, Gefängnisstrafen wegen Beleidigung, Blasphemie

und Erregung öffentlichen Ärgernisses eingebracht. (...) Inzwischen

sind seine Schüttbilder und die befleckten Messgewänder von den

Aktionen wertvolles Ausstellungs- und Sammlergut, und wenn man sich

den teilweise reaktionären Tonfall in alten Presseberichten vor

Augen führt, kann man die Genugtuung des Künstlers angesichts seiner

in späteren Jahren allmählich zementierten Anerkennung

nachvollziehen."

"Corriere della Sera" (Mailand): "Nitsch, der umstrittene Vater

des Wiener Aktionismus und kontroverser Experimentator mit

Installationen, die geschlachtete Tiere und nackte Menschen

vermischte, ist im Krankenhaus von Mistelbach gestorben, das ihm ein

Museum gewidmet hatte. Nitsch entwickelte das Orgien Mysterien

Theater, das eine allumfassende und brutale Erfahrung zugleich sein

wollte. Dieses Theater mit seinen Exzessen kostete Nitsch ständige

Probleme mit der Zensur, als Künstler war er mehr gehasst als

geliebt."

"La Stampa" (Turin): "Der umstrittene Künstler Hermann Nitsch ist

im Alter von 83 Jahren gestorben. Neapel war Nitschs zweite Heimat

und zwar dank des Mäzenen Giuseppe Morra, der Nitsch in einer

Ex-Fabrik ein Museum und Archiv gewidmet hat."

"Il Messaggero" (Rom): "Österreich verabschiedet sich von Nitsch,

einem 'Genie des Blutes', einem umstrittenen Künstler, der mit

seinen Installationen mit geschlachteten Tieren und nackten Menschen

für Eklat gesorgt hat. Nitsch ist zwei Tage vor der Einweihung einer

Ausstellung in Venedig zu seiner 20. Malaktion 1987 gestorben."

