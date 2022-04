Mit Fluchen zum sportlichen Erfolg

Das Wiederholen von Schimpfwörtern erhöht die körperliche Leistung um etwa ein Zehntel. Was dabei im Kopf passiert.

Wer Fitnessgeräte oder Pamela Reif verflucht - und das lautstark - hält offenbar beim Sport länger durch. So besagt es eine im März erschienene Studie von britischen Forscherinnen und Forschern. Dass die Wiederholung von Schimpfwörtern körperlichen Schmerz lindert, etwa beim Eintauchen der Hand in Eiswasser, konnte bereits belegt werden. Auch der „soziale Schmerz der Ächtung“, wie es die Autorinnen und Autorin in ihrer Publikation benennen, wird nachweislich gemildert. Außerdem soll sich Fluchen eben positiv auf körperliche Kraft und Stärke auswirken. Genau das hat die Forschungsgruppe der Keele-Universität in Großbritannien nun weiter ergründet.

Eingeteilt in Test- und Kontrollpersonen wurden die Teilnehmenden für zweierlei Aufgaben. Erstere widmete sich der Griffkraft, dabei sollte der Griff eines Messgeräts bis zu zehn Sekunden so fest wie möglich zusammen gedrückt werden. Ein anderes Mal sollten sich die Teilnehmenden mit den Händen von einem Stuhl hochstemmen. Eine Gruppe rief unterdessen neutrale Begriffe, die einen Tisch beschreiben sollten („groß“, „hart“), die andere wurde dazu angehalten, Schimpfwörter, etwa „Fuck“ oder „Shit“, zu rufen.

Ohne jede Hemmung

Jene, die sich an Kraftwörtern oder Beschimpfungen bedienten, hielten die Übung um bis zu zehn Prozent länger durch. Dahinter wird ein psychologischer Mechanismus vermutet, der mit einer erhöhten Enthemmung und Risikobereitschaft verknüpft ist. Ähnliche Annahmen kursieren rund um das Grunzen beim Aufschlag von Tennisspielerinnen und -spielern: Das Geräusch mündete in härteren Schlägen, verglichen mit jenen, die schwiegen.

Auch ist es möglich, dass Fluchen ähnlich enthemmend wirkt wie Alkohol, indem es die Person „ablenkt“, die Aufmerksamkeit auf die Verarbeitung der Schimpfwörter lenkt und die kognitive Bandbreite verringert. Fluchen kann außerdem Bedenken hinsichtlich sozialer Erwünschtheit reduzieren, da der Akt des Tabubruchs mit dem Ausruf eines Kraftausdrucks bereits begangen wurde und weitere Bedenken damit auslöscht. In der Publikation liest man davon als „Fuck-it-Effekt“.

Kopfsache

Hinter der gesteigerten körperlichen Leistung sollen also durch das Fluchen aufgelöste mentale Blockaden stecken. Fluchen verlieh den Ausübenden mehr Selbstvertrauen und ließ sie den Übungen ungehemmter nachgehen. Bis zu einem gewissen Teil ist Durchhaltevermögen nämlich Kopfsache und Schimpfwörter können dabei offenbar helfen.

(evdin)