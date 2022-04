Der türkische Präsident will seine Offensive gegen die PKK im Nordirak offenbar auch auf die Kurdenmiliz YPG in Syrien ausweiten.

Kurz nach dem Beginn einer neuen Offensive gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK im Nordirak hat der türkische Präsident gedroht, auch die "Köpfe der Terrororganisation" in Syrien "zermalmen" zu wollen. Daran müsse niemand zweifeln, sagte Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch. Am Montag hatte das türkische Verteidigungsministerium bekanntgegeben, Luft- und Bodenoperationen im Irak begonnen zu haben.

Das türkische Militär hat bereits mehrmals Einsätze gegen die PKK im Irak und gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien geführt. Die YPG wird von der türkischen Regierung als syrischer Ableger der PKK betrachtet. Die auch in Europa und den USA als Terrororganisation gelistete PKK hat ihr Hauptquartier in den Kandil-Bergen im Nordirak. "Hoffentlich wird es bald keinen Ort mehr namens Kandil geben", sagte Erdogan am Mittwoch.

Die Türkei beherrscht Grenzgebiete im Norden Syriens. Mit Russland als Verbündetem der syrischen Regierung und den USA hatte Ankara in Abkommen den Rückzug von YPG-Kämpfern aus einem Gebiet zwischen den Grenzstädten Tall Abyad und Ras al-Ain vereinbart. Die Türkei unterstützt in dem Bürgerkrieg Rebellen. Die YPG ist dagegen Verbündeter der USA im syrischen Bürgerkrieg.

Anschlag in Bursa - Verantwortliche unklar

Bei einem mutmaßlichen Sprengstoffanschlag in der westtürkischen Stadt Bursa ist ein Mensch getötet worden. Erdogan stufte den Vorfall am Mittwoch als "Terrorangriff" ein. Laut dem Gouverneur der Region Bursa, Yakup Canbolat, wurden vier weitere Personen verletzt, eine davon schwer. Der Sprengstoff explodierte den Angaben zufolge nahe des Zentrums in der Nähe eines Busses, der unter anderem Mitarbeiter eines Gefängnisses transportierte.

Auch der Tote sei Mitarbeiter des Gefängnisses gewesen. Insgesamt hätten etwa 30 Menschen in dem Bus gesessen, so Canbolat. Der Sprengstoff sei womöglich ferngezündet und so zur Explosion gebracht worden. Der türkische Innenminister, Süleyman Soylu, teilte via Twitter mit, die Suche nach den Verantwortlichen halte noch an.

(APA/dpa)