(c) picturedesk, Hammond (Presse print)

Ein wichtiger Teil des Anfang April beschlossenen Sanktionspakets der EU trifft russische Genussmittel wie Wodka oder Kaviar – doch Europa versorgt sich damit längst woanders.

Russischer Beluga rangiert nach dem besonders exquisiten Almas-Kaviar vom Albinostör aus dem Iran an zweiter Stelle der teuersten Kaviare weltweit. Wohl auch deshalb wird der Genuss der feinen Fischeier in Europa vorwiegend mit Russland in Verbindung gebracht – zu Unrecht, wie die Statistiken zeigen.