Woher kommen die 3412 nachgemeldeten Corona-Todesfälle?

Das Ministerium meldete nach einem Datenabgleich Tausende Menschen als verstorben nach. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten auf fast 20.000. Wie kann so etwas geschehen?

Schon die reguläre Corona-Statistik wies am Mittwoch vergleichsweise viele Tote auf: Mehr als 31 Menschen waren innerhalb von 24 Stunden an oder mit der Krankheit verstorben. Am Tag zuvor waren nur acht Tote gemeldet worden. Aktuell würde man in der Statistik nun bei 16.470 Corona-Toten stehen.

Würde. Denn dazu kommen noch weitere 3412 Tote. Sie weilen zwar schon länger nicht mehr auf der irdischen Welt, doch das Gesundheitsministerium meldete ihren Tod nun erst nach. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten um ein Fünftel auf 19.882. Wie kann so etwas geschehen?