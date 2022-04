Macron gegen Le Pen, Europas Schlüsselwahl

Der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Rivalin Marine Le Pen im einzigen TV-Duell vor der Wahl am Sonntag.

Die TV-Debatte zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen hätte, was die Europapolitik betrifft, in jeden EU-Staat ähnlich verlaufen können: Einsicht in die Notwendigkeit, gemeinsame Sache zu machen, gegen Nostalgie für letztlich ohnehin nie dagewesene einzelgängerische „Größe“.

Ich habe mir das angeschaut, damit Sie sich das nicht anschauen müssen: nach fast zwei Stunden und 50 Minuten war die erste und einzige Debatte zwischen Emmanuel Macron, dem Amtsinhaber, und Marine Le Pen, seiner Herausforderin in der französischen Präsidentenwahl, am Mittwoch knapp vor Mitternacht zu Ende. Sachpolitisch sehr detailliert war das, und ich fand es tröstlich, zwei Kandidaten um das höchste Amt eines ständigen Mitglieds des UN-Sicherheitsrates und einer Nuklearmacht dabei zuschauen zu können, wie sie über die Feinheiten von Lohnnebenkostensenkungen oder den Strafvollzug stritten - vor allem nach den erschütternd inhaltsleeren „Debatten“, die ich im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 während meiner Zeit als Washington-Korrespondent verfolgen musste.