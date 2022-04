Die Auszeichnung ist dem Freiheitskampf in Osteuropa gewidmet. Außenminister Schallenberg nimmt bei der Preisverleihung am Freitag teil.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij, die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und die russische Journalistin Marina Owsjannikowa erhalten heuer den "Freiheitspreis der Medien". Die Auszeichnung sei dem Freiheitskampf in Osteuropa gewidmet, teilte die Weimer Media Group (WMG) mit.

Der Preis wird am Freitag auf dem von der Weimer Media Group veranstalteten Ludwig-Erhard-Gipfel in Gmund am Tegernsee verliehen, Tichanowskaja soll live zugeschaltet werden. Die Laudatio will der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber, halten.

"Es sind Ukrainerinnen und Ukrainer, Belarussinnen und Belarussen und auch Russinnen und Russen, die in Osteuropa an der Front gegen das Böse, gegen Krieg und Tyrannei stehen und ihre, aber auch unsere Freiheit tapfer verteidigen. Mit Worten, mit Taten, mit großem Mut - und mit ihrem Leben", heißt es in der Begründung der Jury. Die Welt, Europa und Deutschland erlebten eine Zeitenwende, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges einmal mehr über Frieden und Freiheit, über Wahrheit und Unrecht entscheide.

Einsatz für freie Meinungsäußerung und Demokratie

Der Preis wird heuer zum achten Mal verliehen. Er geht an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich in besonderer Weise für die freie Meinungsäußerung, das gesellschaftliche Miteinander, den politischen Dialog und die Demokratie einsetzen. Im Vorjahr hatte die konservative Mediengruppe den damaligen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ausgezeichnet, was bei Kritikern für Spott und Unverständnis sorgte.

Zu den bisherigen Preisträgern gehören neben Kurz der frühere sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow, der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx, FDP-Chef Christian Lindner, der frühere Bundesbank-Chef Jens Weidmann, der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Fürst Albert II. von Monaco.

Der nach dem früheren deutschen Kanzler benannte Ludwig-Erhard-Gipfel findet am Donnerstag und Freitag am Tegernsee statt. Als Redner werden unter anderem der deutsche Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), CDU-Chef Friedrich Merz, SPD-Chef Lars Klingbeil, Grünen-Chefin Ricarda Lang und Großbritanniens Energieminister Greg Hands sowie Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erwartet. Auch BDI-Präsident Siegfried Russwurm, Ifo-Präsident Clemens Fuest und Audi-Chef Markus Duesmann haben ihre Teilnahme zugesagt.

(APA/dpa)