Pferdefoto und Barbiepuppe zum Geburtstag der Queen

Anlässlich des 96. Geburtstags von Queen Elizabeth II. veröffentlicht das Königshaus eine Foto ihres Oberhauptes, dass die Queen besonders tierlieb ziegt. Spielzeughersteller Mattel ehrt die Königin mit einer Barbiepuppe.

Mit einem öffentlichen Tribut an die lebenslange Begeisterung von Queen Elizabeth II. für Pferde hat die Royal Family den 96. Geburtstag der Monarchin am Donnerstag gewürdigt. In den sozialen Medien veröffentlichte das Königshaus ein Foto der Queen im langen grünen Mantel, wie sie zwischen zwei ihrer schneeweißen Ponys - den Angaben nach „Bybeck Katie“ und „Bybeck Nightingale“ - steht.

Die Monarchin habe sich im März auf Schloss Windsor von dem Fotografen Henry Dallal ablichten lassen. Im Hintergrund der Aufnahme beginnen die Bäume und Pflanzen, ihre ersten Blüten zu schlagen.

Auch das Outfit der Queen scheint bewusst gewählt: In einem dunklen Grün, dem sogenannten „Edinburgh Green“ war die britische Monarchin bereits beim heurigen Gedenkgottesdienst für ihren verstorbenen Mann Prinz Philip zu sehen. Er war bekannt dafür, die Farbe zu offiziellen Anlässen zu tragen.

Zum Geburtstag eine Barbiepuppe

Da größere Feierlichkeiten und die traditionelle „Trooping the Colour“-Parade wie jedes Jahr erst Anfang Juni anstehen, verbringt die nun 96-Jährige ihren Geburtstag im privaten Rahmen auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham. Öffentlich wird der Tag lediglich mit Kanonenschüssen gewürdigt.

Ein ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk: Queen Elizabeth als Barbiepuppe. (c) © Mattel 2022

Der Barbie-Hersteller Mattel, der schon seit geraumer Zeit mit Modellen nach prominenten Vorbildern in der sogenannten „Tribute Collection“ für Schlagzeilen sorgt, brachte zum Geburtstag der Königin eine Queen-Barbie mit Diadem und eleganter Robe heraus, die in Kaufhäusern wie Harrods oder Selfridges erhältlich sein soll. Die Darstellung basiere auf einem Porträt, das anlässlich ihres 60. Thronjubiläums im Jahr 2012 erstellt wurde, wie die „Daily Mail“ berichtete. Im Online-Shop wurde das Modell Donnerstagfrüh bereits als ausverkauft angezeigt. Zu erstehen ist die Puppe für rund 75 Dollar (69 Euro).

(APA/red)