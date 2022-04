Bernhard Raimann: Touchdown im "Schlaraffenland"

Bernhard Raimann ist auf dem Sprung in die US-Profiliga NFL. Der Wiener, 24, soll in der ersten Draft-Runde gezogen werden. „Irre! Ich lebe meinen Traum.“ Über Umwege, Mitgliedsbeiträge, Stipendien, Toni Fritsch - und stetes Zunehmen für das Gardemaß.

Bernhard Raimann strahlt. Man sieht, dass der gebürtige Wiener stolz ist. Er steht vor dem größten Sprung in seiner noch jungen Karriere, der 24-Jährige spielt seit drei Jahren in den USA Football, machte sich in der College-Liga NCAA bei den Central Michigan Chippewas einen Namen. Jetzt wird der Name des Offensive-Liners in der Nacht auf Freitag in Las Vegas in der ersten Runde des NFL-Drafts fallen. Ein Wiener wird mit ziemlicher Sicherheit in der National Football League landen, als erster Österreicher, der es und das jährliche Auswahlverfahren der Profiliga, in das „Schlaraffenland dieser Sportart“, schaffen wird.

Raimanns Weg ist bemerkenswert. Als Österreicher gilt man in Amerika und im Football ganz besonders als Exot. In der Heimat ist er es, genau genommen, auch. Wobei man hier mitunter belächelt wird: Mitgliedsbeitrag ist zu bezahlen, auch bei Reisekosten schießen die Amateure oft etwas zu. Hierzulande ist dieser US-Sport ein Randsport-Spektakel, in den USA ist es sonntags das einzige, was für Millionen Menschen zählt.