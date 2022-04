Opernstar Renate Holm gestorben

Die Sängerin war Publikumsliebling der Wiener Staatsoper, an die Herbert von Karajan sie holte. Oper, Operette und Sprechtheater waren ihr Metier.

Renate Holm ist tot. Die Sopranistin ist am Donnerstag im Alter von 90 Jahren in ihrer Wahlheimat Wien verstorben. Das teilte die Wiener Volksoper mit. Das Ehrenmitglied des Hauses war über Jahrzehnte Fixpunkt im Opernbetrieb Österreichs und darüber hinaus. Dabei feierte die gebürtige Berlinerin zeitweise außerdem als Schlagerstar Erfolge und war auch im Sprechtheater zu Hause.

Ab 1957 war sie Ensemblemitglied der Wiener Volksoper, sang abwechselnd Operette und Oper, eroberte sich bereits die ersten Mozart- und Rossini-Partien, bis Herbert von Karajan sie ans Haus am Ring holte, wo sie ab Anfang der sechziger Jahre zu den deklarierten Publikumslieblingen gehörte. Für Karajan war die Holm dann ganz selbstverständlich auch die Musette, als er 1977 mit Puccinis "Bohème" an die Staatsoper zurückkehrte.

Zwischendurch war die Künstlerin an den wichtigen deutschen Häusern zu Gast, sang aber auch regelmäßig am Teatro Colon in Buenos Aires _ und wechselte zuletzt ins Sprechtheater. Ende der achtziger Jahre war sie im Volkstheater in Lina Wertmüllers "Liebe und Magie in Mammas Küche" zu erleben.

Für ihr Wirken erhielt Renate Holm unter anderem den Goldenen Ehrenring der Wiener Staatsoper (1986) und die Ehrenmedaille in Gold der Stadt Wien (1987), den Robert-Stolz-Ehrenring, das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse, das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien sowie das deutsche Bundesverdienstkreuz.

