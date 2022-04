Europa öffnet den Ukrainern die Beitrittstür

Die EU wird der Ukraine vor dem Sommer den Kandidatenstatus verleihen. Doch ein Beitritt zur Union ist Jahre, wenn nicht Jahrzehnte entfernt.

In zwei Monaten werden die EU-Mitgliedstaaten eine ihrer folgenreichsten Entscheidungen treffen müssen: Sollen sie der Ukraine den Status als Beitrittskandidat verleihen? Am Mittwoch versprach Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, bei seinem unter strenger Geheimhaltung organisierten Besuch in Kiew, dass die Europäische Kommission ihren Befund über den ukrainischen Beitrittsantrag bis Ende Juni vorlegen werde. „Dann ist es in meiner Verantwortung zu bewerten, wann wir diese Frage auf die Tagesordnung des Europäischen Rates und des Rates setzen können“, sagte Michel bei einer Pressekonferenz nach seinem Treffen mit Wolodymyr Selenskij, dem Präsidenten der Ukraine.

Rund 3600 Fragen der Kommission musste die ukrainische Regierung im Zuge dieser Antragstellung beantworten. Zwar ist zu erwarten, dass die Mitgliedstaaten Kiew vor dem Sommer den Kandidatenstatus gewähren werden; das gebietet die politische Realität des russischen Vernichtungskriegs gegen die Ukrainer. „Ihr kämpft nicht nur für die Zukunft der Kinder der Ukraine, ihr kämpft auch für europäische Grundsätze und Grundwerte“, erklärte Michel in Kiew. Doch bis die Ukraine tatsächlich der EU beitritt, werden noch Jahre, womöglich Jahrzehnte vergehen. Vier Themen dürften besonders große Anstrengungen seitens der EU und der Ukraine erfordern, um dauerhafte Lösungen zu finden.