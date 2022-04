Julia Grabher: Unter Bresniks Führung in neue Sphären

Sechs Jahre nach Tamira Paszek steht mit Julia Grabher in Istanbul eine Österreicherin wieder im Viertelfinale eines WTA–Turniers. Die Vorarlbergerin, 25, lernt von Günter Bresnik und verehrt Rafael Nadal.

Man musste schon weit in den Archiven zurückblicken, um den bislang letzten Viertelfinaleinzug einer österreichischen Tennisspielerin auf der WTA-Tour zu finden. Im Juni 2016 war Tamira Paszek beim Rasenturnier in Nottingham bis in die Runde der letzten acht vorgestoßen, seitdem sind Auftritte heimischer Frauen auf höchster Ebene zur absoluten Rarität verkommen.

Vorbei sind die Zeiten, als ÖTV-Spielerinnen in dieser Weltsportart eine gewichtige Rolle spielten. 1995 – im selben Jahr gewann Thomas Muster die French Open – gehörten mit Barbara Paulus, Judith Wiesner, Petra Schwarz-Ritter, Sandra Dopfer, Karin Kschwendt und der damals erst 19-jährigen Barbara Schett gleich sechs (!) Frauen den Top 100 der Weltrangliste an. Heute, mehr als ein Vierteljahrhundert später, spielt Rot-Weiß-Rot auf der WTA-Tour seit Jahren nicht einmal mehr eine Nebenrolle.