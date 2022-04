Warum man jetzt die Dividenden im Blick behalten sollte

(c) LightRocket via Getty Images (Stefano Guidi)

Anleihen und zahlreiche Wachstumstitel geraten im inflationären Umfeld verstärkt unter Druck. Der Blick auf solide Aktien mit stetigen Ausschüttungen kann sich umso mehr lohnen.

Wien. Die Inflationsrate legt weltweit zu. In den USA erreichte der Wert für den Monat März im Jahresvergleich 8,5 Prozent. In der Eurozone lag das Plus bei 7,5 Prozent, das ist der höchste Wert seit Gründung der Gemeinschaftswährung. Die Suche nach Einkommensquellen auf den Finanzmärkten wird damit kniffliger. Mit einem Investment in Bonds von guten Schuldnern lässt sich die Inflationsrate jedenfalls nicht abdecken. Auch viele Wachstumsfirmen, die noch keine Gewinne erzielen, geraten im aktuellen Umfeld zunehmend unter Druck.

Umso mehr könnten solide Aktiengesellschaften mit stetigen Dividendenzahlungen eine interessante, freilich langfristige, Alternative bieten, meint Sam Witherow, Ko-Fondsmanager des JP Morgan Investment Funds – Global Dividend Fund. Den Experten stimmen in diesem Zusammenhang jüngste Prognosen aus seinem Haus zuversichtlich: Ihnen zufolge liegen die durchschnittlichen Dividenden für das Jahr 2021 – die folglich heuer an die Aktionäre ausgeschüttet werden – allein am MSCI All Country World Index bei rund 14 Dollar-Cent je Aktie. Das ist mehr als im Jahr 2019 und übersteigt somit das Vorkrisenniveau. Das MSCI-Börsenbarometer umfasst Aktien aus insgesamt 23 Industrienationen und 24 Schwellenländern.