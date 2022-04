(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Das Magazin „The Gap“ feiert seine ersten 25 Jahre. Der Heftpreis beträgt immer noch null Euro, die Leserschaft besteht zu 55 Prozent aus Frauen. Das gilt es zu feiern, finden Mitbegründer Manuel Fronhofer und Chefredakteur Sandro Nicolussi.

Wo wäre Österreich kulturell, wenn es nicht diese zahlreichen lokalen Initiativen noch in den kleinsten Nestern gäbe? Idealisten und Schwärmer gibt es glücklicherweise auch im hinterletzten Weiler. Im Fall von Manuel Fronhofer und Thomas Heher, die beide im Bezirk Gmünd aufgewachsen sind, hat ein gewisser Mangel angestachelt.

Im Fall von „The Gap“ war es die fehlende Berichterstattung über Britpop und die Neue Hamburger Schule. So gebaren die beiden die Vision eines Magazins. Kennengelernt haben sich Fronhofer und Heher allerdings nicht auf Flur und Heide, sondern ganz profan an der Wiener Universität.

„Wir haben zeitgleich ein Semester, aber wirklich nur ein Semester, Publizistik studiert“, amüsiert sich Fronhofer. „Da haben wir an einem Medienprojekt mitgearbeitet und bekamen Appetit, etwas Eigenes zu machen. Mit Schwerpunkt Popmusik. Ein Tutorium zum Thema Musikkritik wurde von Studierenden angeboten. Das besuchten wir, aus dieser Veranstaltung kamen gleich vier, fünf Leute, die im ersten Kernteam dabei waren.“